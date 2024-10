Iancu l-a descris pe Moldovan că ar fi doar un gargaragiu, fără nicio influență reală asupra deciziilor clubului.

"Eu spuneam că Rapid nu poate lupta la titlu când nimeni nu spunea asta. Când Șucu promova mediatic investiții majore, dar erau numai de imagine. Moldovan trebuia să se opună vânzării lui Rrahmani, dar nu a demonstrat că poate fi președinte. În vară am spus că, la ce vedeam ca și mod de organizare a noului sezon, că printr-o minune vor atinge locul 5 și că vor avea probleme să intre în play off În ce-l privește pe Moldovan nu mai am nicio speranță. E doar gargară și nici nu se exprimă coerent ca un președinte.

El nu există pur și simplu. Trebuie să plece, se va simți umilit. Doar dacă e sclavul banului venit ușor poate rămâne. Pe Șumudică îl înțeleg că zugrăvește statuia lui Șucu, dar nu sunt de acord. Cred că se bazează pe acei doi jucători care nu au apucat să joace Dacă eram la club îi dădeam pe toți afară dacă se întampla să fie aduși asemenea jucători extra comunitari. Greșeală ar fi fost dacă erau toți începători, dar sunt toți nepricepuți", a spus Marian Iancu, la Radio Gold FM.

Iancu, nemilos cu Dan Șucu

De asemenea, Iancu a criticat și strategia generală a clubului, condusă de Dan Șucu, pe care l-a acuzat de o obsesie pentru bani și de o lipsă de viziune pe termen lung.

"Lui Șucu îi vine rău când aude de bani investiți. Când se întâmplă ceva rău e din cauza banilor ceruți lui Sucu. E numai vrăjeală cu milioane investiți. Ideea lui Șucu e Academia. Investiție în tineri de valoare pe care să-i vândă mai bine. Vrăjeală cu rezultate, performanță. Vârful folosit contra lui Botoșani a atins o singură dată mingea. L-am remarcat numai pentru că seamănă cu domnul Șucu.

Probabil așa arăta domnul Șucu în tinerețe. Cine crede că s-a dat un milion pe el… Și dacă s-a dat un milion cine a facut-o se califică pentru Bălăceanca! Rapid a devenit o tarabă, un boutique. E strada Kent de pe vremuri. Să luăm pe puțin și să vindem pe mult. Șă mințim oamenii că nu e ceea că văd. Se vede pe tabelă, în clasament", a mai spus Marian Iancu.

Declarațiile lui Marian Iancu vin în contextul în care Rapid traversează o perioadă dificilă. Echipa se află pe locul 12 în clasament și a pierdut în ultima etapă cu FC Botoșani, scor 0-2.