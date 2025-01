FCSB s-a mișcat repede, pentru a acoperi plecarea lui Andrei Vlad, care a ajuns într-o situație la care nici măcar n-ar fi visat acum două săptămâni, după cum sport.ro a scris aici.

Campioana acoperise golul care urma să fie lăsat de despărțirea de Vlad, încă înainte de vacanță, ajungând la un acord cu cehul Lukas Zima (30 de ani). Acesta a debutat în fotbalul românesc, la Petrolul, formație cu care a semnat, liber de contract, în iulie 2023. La FCSB a ajuns acum, în schimbul sumei de 250.000 de euro.

La prima sa conferință, în calitate de portar al FCSB-ului, Zima a fost întrebat despre presiunea care există la acest club din cauza patronului Gigi Becali. Cehul a fost atenționat că latifundiarul are obiceiul de a-și critica jucătorii, în public, după rezultatele slabe.

„E normală treaba asta. Mai ales când eşti la unul dintre cele mai mari cluburi. Ştiu că patronul pune presiune, dar e ceva normal“, a declarat noul goalkeeper al roș-albaștrilor.

Zima s-a arătat încântat de faptul că a ajuns la campioana României, considerând că acest transfer e un mare pas înainte pentru cariera sa.

„FCSB e unul dintre cele mai mari cluburi din România. E o nouă provocare şi îmi plac provocările. De aceea, am și venit aici. Știu că va fi concurență mare. Târnovanu e unul dintre cei mai buni portari din România, dar nu e pentru prima dată pentru mine, când o să am un concurent foarte bun pe post. Sunt foarte fericit să fiu aici şi vreau să dau totul. Am vorbit cu familia înainte să semnez şi toată lumea era fericită. Am făcut o alegere bună“, a adăugat Zima.

În acest moment, în lotul FCSB-ului sunt patru portari: Ștefan Târnovanu (24 de ani), Lukas Zima (30 de ani), Mihai Udrea (23 de ani) și Matei Popa (17 ani).