„Magicianul” a dezvăluit că toți antrenorii pe care i-a avut l-au înfluențat și că acum încearcă să-și dezvolte propriul său stil, preluând câte un pic de la fiecare.

„Toți m-au influențat. De la fiecare antrenor cu care am lucrat am luat câte ceva. Începând de la domnul profesor Sava Constantin, continuând cu Balaur și toți antrenorii: Pițurcă, Iordănescu, Hizo și lista continuă. De la toți antrenorii am luat câte ceva.

Toți mai impresionat. Toți au avut impact asupra mea. Mi-au plăcut foarte mult și discuțiile pe care le aveam cu Reghecampf sau cu Gâlcă. Antrenorii străini pe care i-am avut, la fel, i-am respectat și i-am apreciat foarte mult. De la fiecare am avut foarte mult de învățat”, a dezvăluit Lucian Sânmărtean pentru FRF.

Naţionala României U21 va disputa în luna octombrie primele meciuri de pe teren propriu, din campania de calificare pentru Campionatul European U21. Tricolorii fac parte din Grupa E, alături de Elveția, Finlanda, Albania, Muntenegru și Armenia.

Programul naționalei U21