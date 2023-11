Liviu Ciobotariu, dezamăgit de evoluția fotbaliștilor săi în meciul cu FCU: „Sunt inexplicabile greșelile!”

La finalul meciului, Liviu Ciobotariu, antrenorul lui Sepsi OSK, s-a arătat extrem de dezamăgit de evoluția jucătorilor săi.

„În prima repriză ne-am mișcat mai bine, dar prima le-a aparținut lor. Sunt inexplicabile greșelile pe care le-am făcut, nu aveam voie să le facem niciodată, am primit două goluri asemănătoare. Nu am fost agresivi la mijloc, adversarul a pasat cu lejeritate, a dus mingea la margine și ne-a creat apoi probleme.

E greu de explicat când iei gol în prelungiri. Mă așteptam la mai mult de la echipa mea. Noi jucăm doar o repriză. Lucrurile nu au fost în regulă. Nu înțeleg de ce nu am mai pasat între linii în repriza a doua. În prima am avut ocazii, în a doua ne-am blocat, am greșit multe pase. Am făcut greșeli mari.

Am spus că aveam mari așteptări, au fost 2 săptămâni în care echipa a arătat foarte bine, când a venit examenul oficial nu am arătat bine. Devine o situație grea, sunt multe echipe apropiate ca număr de puncte. Mă refer la noi, Voluntari, U Clj, Oțelul. Lupta va fi foarte grea. Mai sunt multe meciuri de jucat, dar dacă nu aduni puncte devine îngrijorător.

În momentul de față trebuie să ne pregătim mult mai bine, să facem mai mult în antrenament, să exersăm finalizările, construcția, trebuie remediate erorile pe fază defensivă. Au fost greșeli de copii și juniori”, a spus Ciobotariu, la Orangesport.

FCU Craiova - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, scor 2-1

FC U Craiova venea după şapte etape consecutive fără victorie, cu trei egaluri şi patru eşecuri.

Sepsi OSK era neînvinsă de patru etape, cu două victorii şi două egaluri.

În tur, Sepsi OSK a câştigat cu 1-0.