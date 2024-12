Edwin van der Sar, unul dintre cei mai mari portari din istoria fotbalului, a vorbit cu profund respect despre moștenirea legendarului Duckadam.



Fostul portar al lui Ajax și Manchester United a împărtășit ce a însemnat Duckadam pentru el și pentru generațiile de portari care l-au urmat.



„Duckadam a fost mai mult decât un erou”



Van der Sar, care avea doar 16 ani la momentul finalei din 1986, a recunoscut că a fost profund inspirat de performanța lui Duckadam.



"În primul rând vreau să transmit condoleanțe familiei și românilor. Este o pierdere grea. Da, așa este. Dacă-mi amintesc bine, îl știam pe Duckadam încă înainte de a semna cu Ajax Amsterdam. Cred că prima dată l-am văzut într-un meci Steaua - Roma, dacă nu greșesc. (nr. – în sezonul 1984/1985, Steaua a jucat cu Roma în Cupa UEFA, fiind eliminată în primul tur cu scorul general de 1-0). Mi-a atras atenția stilul său atletic. Da, finala Cupei Campionilor Europeni din 1986. Eram un portar aflat la început de drum și țin minte că m-a motivat și inspirat ceea ce a reușit el la loviturile de departajare. Îți dorești să faci și tu așa ceva pe parcursul carierei tale. Să ai un asemenea moment. Să plutești deasupra tuturor. A fost fantastic ce a reușit. A hipnotizat un stadion întreg", a spus portarul, potrivit Golazo.



Întâlnirea dintre cei doi



Cei doi portari chiar s-au întâlnit în 2013, la meciul dintre Steaua și Ajax, în Europa League. Van der Sar a povestit că a fost o onoare să-l cunoască pe Duckadam.

"Da, la acea dublă din Europa League, pe care Ajax a pierdut-o la lovituri de departajare. Eram șeful diviziei de marketing. Am vrut foarte mult să-l cunosc și, chiar dacă nu a fost prezent la dineul oficial, am avut această posibilitate înaintea partidei. I-am zis că-l admir foarte mult pentru ce a reușit în acea finală. Și nu numai. Păcat că a fost nevoit să se retragă atât de devreme. Era un portar impunător, cu un dram de nebunie și curaj, ca Oliver Kahn. Am stat de vorbă despre cum s-a schimbat rolul portarului de-a lungul vremii", a continuat van der Sar.



"Are statut legendar"



Edwin van der Sar a subliniat și cât de mult a influențat Duckadam generațiile viitoare.



"Să aperi atâtea lovituri de la 11 metri, consecutive, într-o finală de Liga Campionilor sau Campionat Mondial… Nu cred că se va mai întâmpla vreodată. E un record care nu va fi atins, după părerea mea. Pentru că, dacă-și închipuie cineva că a fost noroc greșește. Sunt ani de pregătire de experiență, de fler, de valoare. Duckadam i-a dominat psihic pe toți jucătorii Barcelonei care au executat penalty-uri. Așa e, am reușit să parez și eu unul când eram în poarta celor de la Manchester United și am câștigat trofeul. Dar patru... E o performanță incredibilă. Este extrem de greu, pentru că în acele momente soarta partidei depinde de tine mai mult decât în minutele de joc propriu-zis. Presiunea e fantastică. Să-ți menții calmul și concentrarea e foarte greu. Ce a reușit Duckadam este prețuit în lumea portarilor.



Cred că nici chiar cuvântul „erou” nu descrie exact ce a reușit el. A fost mai mult. A făcut diferența în acea partidă, a câștigat trofeul pentru echipa sa. Tot respectul pentru cum și-a menținut stăpânirea de sine. Colegii trebuie, și cred că așa s-a întâmplat, să-i fie recunoscători pentru câștigarea Ligii Campionilor.



Este cel mai frumos și bun lucru care se poate întâmpla. Să inspiri copiii să joace fotbal. Să-și dorească să fie Cruyff, Messi, Ronaldo sau portar ca Duckadam. E un omagiu perfect pentru statutul său legendar pe care și l-a câștigat în acea perioadă de timp și care-i va însoți numele întotdeauna", a continuat fostul portar.

Helmut Duckadam, ”erou” la Sevilla în finala din 1986



Cu Steaua București, fostul goalkeeper și-a trecut în CV Cupa Campionilor Europeni, după ce a apărat patru lovituri de departajare în finala cu FC Barcelona din 1986 și a fost supranumit Eroul de la Sevilla.



De asemenea, Helmut Duckadam a mai câștigat cu „roș-albaștrii” două titluri de campion și o cupă a României, ca în 1986 să fie numit și cel mai bun jucător al anului.



După ce s-a retras, fostul jucător a fost președinte de imagine la FCSB în perioada august 2011 - iunie 2020.