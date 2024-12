Atât de mult l-a prețuit statul român, încât a fost nevoit prin anii 90 să-și vândă casa de lângă Arad, să plece în America pentru a o lua de la capăt, fiindcă aici nu-și găsea locul, era marginalizat, scos din fotbal, când ar fi putut să lucreze la Steaua sau la orice alt club, să-i îndrume pe viitorii portari, să le povestească micuților fotbaliști despre acea minune pe care a făcut-o la Sevilla.



Nu, nimeni n-a avut nevoie de el, toți l-au uitat, toți au ignorat un simbol al Stelei și al fotbalului românesc. Și de aceea i-a fost recunoscător lui Gigi Becali pentru că l-a readus lângă fotbal, deși avea un rol decorativ, dar a putut să-și plătească datoriile, să-și ia o casă lângă București, să fie din nou văzut de oameni, apreciat. Dar și contestat de unii pentru părerile sale tranșante în conflictul Steaua vs FCSB.



Am fost cu Duckadam și cu familia lui la un turneu în Bulgaria acum vreo 10 ani. Am luat masa împreună și am stat la povești. Avea o mulțime, era un mucalit, n-a tăcut deloc, ne-a spus continuu diverse istorisiri, care mai de care mai haioase. Am râs atunci pentru tot anul ăla. L-am întrebat de ce nu scrie o carte autobiografică, având atâtea amintiri. Mi-a spus că lucrează la ea, avea o mulțime de notițe, însemnări, chiar capitole întregi. N-a publicat-o, din păcate... Poveștile au rămas pe hârtie.



Pe laptop îmi răsună din nou „Apărăăăă Du-cka-dam!” strigat de Teoharie Coca Cosma. Și nu-mi pot stăpâni lacrimile de emoție și de durere, pentru că acest mare om și mare sportiv, „cel mai mare”, cum îi spuneam eu, nu mai este printre noi.



Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!