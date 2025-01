Printre antrenorii din Superliga noastră despre care putem spune că au în dotare o „baghetă magică“ se numără, în mod cert, Zeljko Kopic (47 de ani). Acesta a luat Dinamo, când echipa era la pământ, a salvat-o de la retrogradare, iar acum a transformat-o într-o pretendentă la titlu.

Vineri, „câinii“ au învins și Unirea Slobozia, la Clinceni, scor 3-1. Rezultatul a ridicat Dinamo până pe locul 2 al clasamentului, la egalitate de puncte cu liderul Universitatea Cluj, dar și cu rivala FCSB, aflată pe 3.

Foarte mulțumit de ce au arătat elevii săi, neînvinși în campionat de 11 etape (6 victorii și 5 egaluri), Kopic a venit la interviul de după meci și a anunțat că, în următoarele zile, Dinamo își va întări lotul în vederea părții secunde din acest sezon.

„E un sentiment foarte plăcut. Echipa a jucat bine. În unele momente, trebuia să fim mai buni. Dar am arătat ambiție. Am controlat meciul în cea mai mare parte. Sunt mulțumit de jocul echipei și meritam victoria. Mă bucur că am presat și am atacat, ca să dăm golul victoriei. Repet: am meritat această victorie. Nu eu l-am titularizat pe Abdallah. Jucătorii își câștigă locul în primul 11. Așa a fost și cu Abdallah. A muncit din greu și a fost titularizat. Mai avem nevoie de jucători. Pe toate pozițiile! Și vor mai veni jucători. Sper că vom rezolva lucrurile în următoarele zile. Vrem să jucăm cel mai bun fotbal de care suntem capabili. Știm din vară că mai avem nevoie de jucători. Avem o situație bună în clasament, cu 41 de puncte. Repet: sper să am, în curând, niște jucători noi și bine pregătiți sub comanda mea“, a declarat Kopic.