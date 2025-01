Fundașul campioanei României a vorbit despre presiunea pe care a resimțit-o la echipă, dar și despre sfaturile pe care le-a primit de la Gigi Becali. În plus, nu a uitat de Gică Hagi, cel pe care îl consideră răspunzător pentru parcursul în carieră.

"E adevărat că atunci când m-am întâlnit cu domnul Gigi Becali față în față am avut emoții. Dânsul e un om care știe ce vrea, care spune lucrurilor pe nume. Cumva asta mă motivează pentru că știu ce-și dorește și încerc să mă apropii cât mai mult de ce își dorește.

Știam unde am venit și știam ce se cere. Atunci a fost o discuție foarte frumoasă și mă bucur că am avut această șansă.

(n.r. Ce ţi-a spus Gigi Becali) Să-mi fac treaba cum o făcusem până la acel moment, că sunt un jucător bun și din acest motiv am ajuns la această echipă. Dânsul mi-a spus că nu trebuie să pun la suflet ceea ce spune tot timpul, să nu-mi fac gânduri rele. I-am răspuns că sunt pregătit pentru orice, că am ales să vin aici pentru că nu mă sperie nimic.

(n.r despre transferul la FCSB) Aș spune că e mult spus un cadou, a fost un pas important în cariera mea. Faptul că am ajuns aici nu este doar munca mea, 70% este ajutorul domnului Hagi. Datorită dânsului am făcut acest pas în cariera mea. La Farul am crescut foarte mult. Multe lucruri pe care le fac acum sunt datorită domnului Hagi. Vreau să-i mulțumesc pe această cale pentru tot ce mi-a oferit", a declarat Mihai Popescu, potrivit iamsport.ro.

Mihai Popescu, Florin Tănase și Ștefan Târnovanu, în pericol de suspendare pentru FCSB - Manchester United



În ianuarie, FCSB joacă ultimele două partide din faza principală: contra lui Qarabag, în deplasare, pe 23 ianuarie, și împotriva lui Manchester United, acasă, o săptămână mai târziu.



Pentru cei mai mulți jucători de la FCSB, duelul cu Manchester United poate reprezenta meciul carierei, având în vedere expunerea unei astfel de confruntări la nivel internațional. Totuși, trei dintre elevii lui Elias Charalambous sunt în pericol de suspendare și ar putea urmări doar din tribună confruntarea cu starurile lui Ruben Amorim.

Potrivit regulamentului UEFA, jucătorii care încasează trei cartonașe galbene în faza principală din Europa League sunt suspendați un joc. Din tabăra celor de la FCSB sunt la limită portarul Ștefan Târnovanu, fundașul Mihai Popescu și extrema Florin Tănase.



Mihai Popescu, integralist în toate cele 6 jocuri din Europa League, a fost avertizat în confruntările cu PAOK Salonic (1-0) și Rangers (0-4), iar un galben încasat contra lui Qarabag l-ar face indisponibil pentru duelul cu Manchester United.



Florin Tănase, care a marcat un gol contra lui Midtjylland (2-0), este și el la limită, după galbenele din jocurile cu PAOK și Olympiacos.