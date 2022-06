Ilie Dumitrescu: "Clubul Steaua e destul de tânăr, mie așa mi se pare"

Ilie Dumitrescu a declarat, marţi, cu ocazia aniversării a 75 de ani de la înfiinţarea CSA Steaua, că a avut ocazia să îşi dezvolte cariera alături de cea mai importantă generaţie a fotbalului românesc, cea care a reuşit să câştige Cupa Campionilor Europeni şi Supercupa Europei.

Ilie Dumitrescu, în Ghencea

"Clubul Steaua e destul de tânăr, mie aşa mi se pare. E un sentiment extraordinar să mă întâlnesc cu colegii mei. Am avut şansa să mă dezvolt ca persoană, ca fotbalist într-un vestiar cu jucătorii excepţionali, cu cea mai importantă generaţie din fotbalul românesc, generaţia Steaua 86, care a câştigat Cupa Campionilor, Supercupa Europei, cele mai importante trofee la nivel de club. Plus o finală, unde eu am jucat doar până în semifinală, nu am putut să joc finala", a spus Dumitrescu.

Ilie Dumitrescu: "E prematur să-l judecăm pe Edi"

Referitor la echipa naţională, Dumitrescu a spus că este prematur ca selecţionerul Edward Iordănescu să fie judecat, că are nevoie de mai mult timp.

"Eu cred că este prematur să îl judecăm pe Edi Iordănescu, cred că are nevoie de ceva timp. Dacă am analiza formula de start a selecţionerului ne-am da seama că a folosit cel mai bun 11 (n.r.: despre partida de la Zenica, 0-1 cu Bosnia).



Cam asta este la nivel de echipă naţională. Ăsta este grupul, nu văd alţi jucători pentru echipa naţională, aria de selecţie este destul de mică. Este tot ceea ce are mai bun în momentul de faţă", a mai spus Ilie Dumitrescu.

CSA Steaua a sărbătorit 75 de ani de la înfiinţare pe stadionul din Bulevardul Ghencea, în cadrul unei ceremonii la care au participat foşti şi actuali campioni olimpici, mondiali şi europeni ai clubului bucureştean, ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, ministrul Sportului, Eduard Novak, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, foşti conducători ai grupării sportive.

În cadrul evenimentului care a avut loc pe stadionul Steaua, ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, şi Eduard Bachide, secretar de stat în cadrul MApN, le-au oferit emblema de onoare şi alte distincţii militare unor ofiţeri din cadrul armatei române.Totodată au fost premiaţi câştigătorii Cupei Steaua 75 şi a campionilor olimpici ai CSA Steaua. Evenimentul a fost urmat de un meci de fotbal demonstrativ între o echipă a fostelor glorii ale Stelei şi o echipă naţională a României.