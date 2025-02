În urmă cu mai mulți ani, un gol marcat de ”Rege” a fost inclus de jurnaliștii publicației France Football în topul celor mai frumoase din istoria Ligii Campionilor. Este vorba de golul lui Hagi din meciul echipei Galatasaray cu AS Monaco, din sezonul 2000 – 2001 din Champions League. La acel moment, pe teren pentru turci se afla și Gică Popescu, iar pe bancă stătea actualul selecționer al României, Mircea Lucescu.

Cariera ”Regelui”



”Regele fotbalului românesc”, Gică Hagi s-a născut la Săcele, în județul Constanța, în 1965, într-o familie de aromâni originari de la granița dintre Grecia și Albania. S-a format la juniorii cluburilor Fotbal Club Constanța și Luceafărul București, iar la seniori a fost legitimat la Fotbal Club Constanța, în perioada1982-1983, Sportul Studențesc, 1983-1987, Steaua București, 1987-1990, Real Madrid, 1990-1992, Brescia, 1992-1994, Barcelona, 1994-1996, și Galatasaray, 1996-2001.

La nivelul echipei naționale, Gică Hagi are 124 de selecții, fiind al doilea cel mai selecționat român după Dorinel Munteanu, care are cu 10 selecții mai mult. Are 35 de goluri, record împărțit cu Adrian Mutu, pentru naționala României, în perioada 1983-2000.

Referitor la palmaresul de jucător, Hagi a cucerit Cupa UEFA (în sezonul 1999-2000), două Supercupe ale Europei (1986 și 2000), o finală de Cupa Campionilor Europeni (1989-1990), trei titluri de campion în România, două Cupe ale României, două Supercupe ale Spaniei și două finale de Copa del Rey, un trofeu Anglo-Italian Cup, patru campionate, două Cupe și două Supercupe în Turcia.

Pe plan individual, Gică Hagi se poate mândri cu titlul de golgheter al CCE (1987-1988) și al Diviziei A (1985, 1986), includerea în FIFA World Cup All-Star Team (1994), locul al patrulea în clasamentul Ballon d'Or (1994), desemnarea drept cel mai bun fotbalist din campionatul turc (de trei ori) și ca cel mai bun fotbalist român al anului (de șapte ori).

Gică Hagi și cariera de antrenor

După retragere, Gică Hagi s-a reorientat către cariera de antrenor. A pregătit până acum naționala României (2001), Bursaspor (2003), Galatasaray (2004-2005, 2010-2011), Poli Timișoara (2005-2006), FCSB (2007) și Viitorul Constanța / Farul Constanța (2014-prezent).

În ultimii 10 ani a fost la Viitorul Constanța și Farul Constanța. Ca antrenor a câștigat două titluri de campion în Liga 1 (2018-2019, 2022-2023), o Cupă (2018-2019) și o Supercupă (2019) ale României și o Cupă a Turciei (2004-2005).