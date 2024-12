Becali a susținut pentru GSP că, deși anul 2024 a fost în mare măsură unul bun, amintirile din primii săi ani ca finanțator al echipei sunt mult mai prețioase.



Patronul FCSB a rememorat momentele speciale din cariera sa, inclusiv meciurile de gală împotriva unor echipe de top din Europa.



"E vorba de 20 de ani în fotbal. Sunt unii ani atât de frumoși, când eram mai tânăr, inima era mai puternică. E adevărat, e un an bun, dar am avut în fotbal niște ani... cum ar fi primul, când am picat cu Real Madrid și a fost o mare bucurie. Nu pot să compar cu anul ăsta. Au fost ani mult mai frumoși decât ăsta, mă urcam și pe Maybach. O am în curte și nu-mi vine să cred că la vremea aia aveam mașina asta. Mașina e frumoasă și acum.



A fost și meciul cu Standard Liege, iar când s-a terminat meciul îmi aduc aminte că se scursese toată energia din mine de mare bucurie. Au fost mulți ani frumoși. Am bătut Ajax, am bătut Valencia, ne-am calificat la 11 metri, iar bucuria a fost mai mare. Au fost lucruri prea frumoase pe care le-am trăit", a spus Gigi Becali.

Despre Gigi Becali



Gigi Becali, născut pe 25 iunie 1958 în satul Zagna, județul Brăila, este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri și personalități publice din România. Devenit celebru în special prin implicarea sa în fotbal, Becali este patronul clubului FCSB (fost Steaua București) din 2003.



Pe lângă activitatea sa din sport, este cunoscut pentru implicarea în politică. De-a lungul timpului, a fost membru al Parlamentului European și al Parlamentului României (unde a revenit anul acesta după ce a candidat pe listele AUR).



Gigi Becali este o figură proeminentă în peisajul public românesc, remarcându-se în multe rânduri prin implicarea în cauze sociale și religioase.