Întrebat după meci despre evoluția lui Alexandru Pantea (21 de ani), Gigi Becali a explicat că tânărul fotbalist vine după o accidentare și probabil de asta n-a dat cel mai bun randament.



Totuși, patronul FCSB a lăsat de înțeles că Pantea ar fi trebuit să fie capabil să-l facă uitat pe Vali Crețu.



"Pantea vine după accidentare, ce să zic de Pantea? Ce să fac să îl bag pe Crețu la 35 de ani să joace numai Crețu din trei în trei zile? Tu la 25 de ani nu poți să îl înlocuiești un meci pe Crețu?



Am zis că dacă am a doua șansă, joc pentru 400.000 și pierd meciul cu Rapid sau joc cu echipa a doua și câștig meciul cu Rapid? Am ales varianta a doua", a spus Gigi Becali.



Alexandru Pantea este un jucător crescut de FCSB, iar în 2022 a revenit la gruparea roș-albastră, după ce fusese împrumutat la FC Hermannstadt pentru un sezon.



În această ediție a Superligi, Pantea a evoluat în patru partide, adunând 195 de minute.

900.000 de euro este cota de piață a fundașului dreapta, potrivit site-urilor de specialitate.



FCSB, la a doua înfrângere în Europa



Înfrângerea cu Rangers a fost doar al doilea eşec pentru FCSB în actualul sezon european, în care are şase victorii şi trei egaluri.



Echipele româneşti aveau doar două înfrângeri în faţa formaţiilor scoţiene în cupele europene în ultimele 16 meciuri înaintea partidei de la Glasgow (8 victorii, 6 egaluri).



Rangers are acum şase victorii în ultimele sale şapte partide oficiale de acasă, în toate fără gol primit.



Campioana României le va mai întâlni în acest sezon de Europa League pe FC Midtjylland (7 noiembrie, acasă), Olympiakos Pireu (28 noiembrie, acasă), Hoffenheim (12 decembrie, în deplasare), Qarabag (23 ianuarie, în deplasare) şi Manchester United (30 ianuarie, acasă).



Primele opt clasate se vor califica în optimile de finală, în timp ce formaţiile clasate pe locurile 9-24 vor juca un baraj pentru calificarea în optimi.