George Ogărăru: "Pe Mihăiță l-aș pune CEO la orice companie multinațională!"

Au fost colegi și la Steaua, dar și la prima reprezentativă, iar după accidentul suferit de Mihăiță în Olanda, fostul fundaș dreapta lansat de Radu Troi și-a petrecut mult timp, în zona Bihorului, alături de "Bichon".

Mihăiță Neșu construiește acum un centru de recuperare pentru copii cu dizabități. Investește suflet și bani, dar și speră să-și finalizeze proiectul cât mai repede.

Și în acest demers George Ogăraru îi este foarte aproape.

”A fost o continuă consultare. L-aș pune CEO la orice companie multinațională. Am fost colegi de echipă, prieteni, colegi de cameră. Îmi arăta desene atunci. Mi-a fost cavaler de onoare. Cunoaște prețurile la tot. E un lucru extraordinar.

Mă bucur că suntem contemporani cu el. Acest centru se va finaliza în timp și va ajuta mulți copii. Înainte de a se gândi la copilași, Mihai a fost primul care a donat pentru campania mea cu copii orfani. A avut o sensibilitate pentru ei. El e o dovadă vie că sufletul e mai puternic decât corpul!”, a declarat George Ogăraru, potrivit as.ro.

Mihai Neșu (39 ani) a mers aseară pentru prima dată pe Arena Națională, la meciul dintre FCSB și FC Voluntari, scor 4-0.

Fostul jucător al roș-albaștrilor va asista la meciul care poate relansa lupta la titlu și a profitat de ocazie pentru a face o vizită și în vestiarul FCSB-ului.

Mihai Neșu, primele declarații după ce a mers la Arena Națională pentru prima oară

„Sunt prima oară pe Arena Națională, nu am mai fost niciodată. Vin de la Oradea, am întârziat două ore, a fost un accident pe drum. Am vrut să mă întâlnesc cu MM, cu Cătălin (n.r. - Cătălin Făinişi, ofițerul de presă). Sunt bucuros să fiu aici. Mi-era dor să mă întâlnesc cu prietenii mei. Dacă tot am venit la București, am zis să văd și eu un meci. Am adus și urnele de la fundație, mai strângem bani. S-au scumpit materialele de construcție, ne-a dat puțin peste cap asta în construcția noului complex de recuperare", a declarat Mihăiță Neșu, luni seara.