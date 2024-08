CS Dinamo, echipa de fotbal din Liga 3 a clubului sportiv din Ștefan cel Mare, a anunțat staff-ul tehnic pentru noul sezon, care va începe sâmbătă.

În prima etapă, ”câinii” Ministerului de Interne vor juca în deplasare cu Progresul Spartac București, retrogradată în ultimul sezon din Liga 2.

”CS Dinamo face parte din Seria 4, alături de CSM Alexandria, Progresul Spartac, Vedița Colonești, Cetatea Turnu Măgurele, Dunărea Giurgiu, ACS Clinceni, Sporting Roșiori, Oltul Curtișoara și Petrolul Potcoava.

Pregătită de Florin Bratu (antrenor principal), Boris Keca și Haddad Fadi (antrenori secunzi), Cătălin Mulțescu (antrenor portari) și Liviu Rusu (preparator fizic), echipa clubului nostru va juca în prima etapă a noului sezon cu Progresul Spartac, în deplasare, pe terenul sintetic al fostului stadion "Prefabricate" din Capitală (Intrarea Vrabiei 30, sector 5)”, a anunțat CS Dinamo pe pagina oficială de Facebook a echipei de fotbal.

Secundul Boris Keca este fostul fotbalist bosniac de la FC Național sau Steaua (unde are un singur meci jucat în Liga 1, în 2005, plus prezența din Supercupa pierdută chiar în fața lui Dinamo) stabilit în România și promovat acum de la echipele de juniori ale lui CS Dinamo, unde a activat cu succes ca tehnician în ultimele sezoane.

Boris Keca pentru Sport.ro: "Nu pot să mă plâng de nea Gigi"

Boris Keca, fost fotbalist cu aproape 100 de meciuri în Liga 1, a evoluat doar două meciuri pentru FCSB, în sezonul 2004-2005. Unul dintre cei mai versatili jucători din Liga 1, în anii 2000, putând evolua pe aproape toate posturile din liniile defensivă și mediană, el a avut parte în Ghencea de concurență cu jucători extraordinari și recunoaște că i-a fost greu să-și facă loc în echipa, care un an mai târziu avea să fie la câteva minute distanță de finala Cupei UEFA.

"La Steaua (n.r. - FCSB) am jucat două meciuri. Unul la Craiova, cred, și unul în Supercupă. Pentru mine a fost o perioadă bună, am avut antrenor bun și condiții excelente. M-a adus Walter Zenga, pentru că mă cunoștea, știa că sunt polivalent, puteam să joc pe patru-cinci posturi. Eu știam în mare unde vin, pentru că fundași laterali erau Petre Marin, George Ogăraru, Mihai Neșu, Florentin Dumitru, era concurență mare. Stoperi erau Mirel Rădoi, Dorin Goian, Sorin Ghionea, Eugen Baciu, Tiberiu Curt... Erau jucători de națională, dar am zis că vin, să încerc să văd dacă pot să-mi fac loc în echipă. Nu se putea refuza Steaua.

Mi-am dat seama că nu e ok să stau și să nu joc, așa că am acceptat oferta de la Pandurii, de la domnul Săndoi. Aveam vreo 26-27 de ani și mă interesa să joc. Cu Valencia am fost pe bancă, nu am intrat, am fost apoi eliminați de Villarreal, în optimile de finală ale Cupei UEFA. În sezonul următor au fost aproape de finală, dar eu nu mai eram în lot. Eu nu pot să mă plâng de nea Gigi, pentru că în teren erau jucători buni, de națională, care jucau bine, concurența era mare”, a declarat Boris Keca într-un interviu pentru Sport.ro din urmă cu doi ani.

Programul lui CS Dinamo din turul Ligii 3, ediția 2024-2025

1️ Progresul Spartac vs CS Dinamo

2️ CS Dinamo vs Vedița Colonești

3️ Petrolul Potcoava vs CS Dinamo

4️ CS Dinamo vs Oltul Curtișoara

5️ Dunărea Giurgiu vs CS Dinamo

6️ ACS Clinceni vs CS Dinamo

7️ CS Dinamo vs Cetatea Turnu Măgurele

8️ Sporting Roșiori vs CS Dinamo

9️ CS Dinamo vs CSM Alexandria

