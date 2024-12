Hoffenheim – FCSB prinde campioana României într-un moment cu multe probleme de lot. Sport.ro a scris aici că formația bucureșteană are o listă lungă de absențe pentru partida din această seară (ora 19.45). Printre cei care vor rata întâlnirea se numără și Siyabonga Ngezana (foto stânga, 27 de ani).

Stoperul sud-african, ajuns la FCSB în iulie 2023, de la Kaizer Chiefs, e accidentat. Chiar și așa, el tocmai a fost premiat în două gale de final de an datorită prestațiilor sale foarte bune, de când evoluează în România. Cu acest prilej, Ngezana a acordat un interviu pentru presa din Africa de Sud. Aici, el și-a anunțat intenția de a părăsi România, în viitorul cât mai apropiat, pentru a evolua la o echipă mai puternică dintr-un alt campionat din Europa.

„A fost o mare realizare că am venit aici (n.r. – la FCSB), că deja evoluez în Europa și că am și reușit să câștig ceva. Înseamnă foarte mult pentru mine, dar nu pot să zic că e și suficient. Încă am obiective de îndeplinit. Îmi doresc să joc într-un campionat de top, în Germania, Franța, Anglia sau Spania“, a anunțat stoperul roș-albaștrilor.

Internațional sud-african, Ngezana are deja 52 de meciuri, 2 goluri și o pasă de gol la FCSB. În acest moment, potrivit site-ului transfermarkt.com, el e cotat la 1,8 milioane de euro. În momentul aducerii sale în România, FCSB a achitat suma de 600.000 de euro către clubul Kaizer Chiefs din Africa de Sud.