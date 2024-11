După 13 meciuri desfășurate în sezonul regulat, echipa pregătită de Elias Charalambous se situează pe a șasea poziție cu 20 de puncte: cinci victorii, cinci remize și trei eșecuri au înregistrat roș-albaștrii.



În Europa League, FCSB a obținut până acum două victorii (4-1 vs. RFS; 1-0 vs. PAOK Salonic) și o înfrângere (0-4 vs. Rangers) și e pe locul 13 cu șase puncte acumulate după trei etape.



FCSB, în grafic: ”Facem față pe 3 fronturi” + declarație categorică despre eșecul usturător cu Rangers



Miercuri seară, FCSB a întâlnit-o pe Dinamo în Cupa României. Campioana a învins categoric, pe Arena Națională, din postura de echipă oaspete, cu 4-0.



Marius Ștefănescu, cumpărat de FCSB în vară pentru 1,3 milioane de euro, susține că roș-albaștrii sunt în grafic și că se descurcă bine până acum, fiind angrenați în toate cele trei competiții.



”Suntem în toate cele trei competiții. Sper și cred că facem față pe toate cele trei fronturi. Mai puțin bine am făcut la meciul cu Rangers, care să zic așa că nu nu a fost la nivelul așteptărilor. În rest, suntem în grafic”, a spus Marius Ștefănescu într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro.



Pentru FCSB urmează meciul cu Universitatea Craiova de duminică, de la ora 21:00, de pe stadionul ”Ion Oblemenco” în etapa #15 a SuperLigii României.



”Gândul nostru este să mergem acolo și să câștigăm toate cele trei puncte, pentru că avem nevoie să ajungem cât mai repede pe primul loc”, a mai spus Marius Ștefănescu.



Fotbalistul a bifat până acum 20 de apariții în echipamentul roș-albaștru. A marcat cinci goluri și, pe deasupra, a oferit și o pasă decisivă în 1000 de minute petrecute la FCSB.