FCSB a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie în fața Rapidului, iar oficialul roș-albaștrilor a recunoscut că seria negativă în derby-urile cu alb-vișiniii este inacceptabilă.



Stoica a subliniat că ultimele meciuri directe cu Rapid au fost o umilință pentru FCSB, amintind de înfrângerile categorice pe care echipa sa le-a suferit.

FCSB, neputincioasă în fața Rapidului



"Nemulţumit, dar nu de faptul că am pierdut cu Rangers, ci că n-am bătut-o pe Rapid. Meciul ăsta nu face parte din seria pe care am încheiat-o cu Rapid, cred eu. Două meciuri nu prea se pun, 1-5 după ce am pierdut şansa la campionat, iar anul trecut, la fel. Rămân patru meciuri în care, cu excepţia acelui 2-2 de anul trecut, care a fost ok, că ne-am securizat titlul… Dar ne-am cam făcut de râs. Ne-a bătut un Rapid fără atacanţi, când Papeau a făcut ce a vrut cu noi, apoi am pierdut 4-0. Efectiv ne-am făcut de râs.



Acum, ei au avut două ocazii mari, poate chiar trei cu cea a lui Emmers, pe când noi am avut o presiune continuă şi am fost mulţumit de cum am jucat, mai ales de cum au jucat Octavian Popescu şi David Miculescu.



Miculescu a jucat 10 minute vârf, după care a jucat atacant lateral dreapta, aşa s-a discutat de la început. Şi noi am avut… Siegrist nu a fost pus la mare încercare. Cred că Popa a avut o ocazie mare la pasa genială a lui Octavian Popescu, nimeni nu are această pasă în fotbalul mondial cu exteriorul şi nu e singura pasă pe care a dat-o acum. De când a revenit şi-a recăpătat forma sportivă", a spus Mihai Stoica la Primasport.



FCSB și Rapid au încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat în etapa cu numărul 14 din Superliga, disputat duminică (27 octombrie).



În urma egalului de duminică, FCSB se află pe șase în campionat, în timp ce Rapid ocupă locul zece.