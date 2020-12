"E un om minunat! Nu mai vorbisem cu el, dar nu a stat pe ganduri!" Gigi Becali, sunat de URGENTA de Dumitru Dragomir! Ce ajutor i-a fost cerut

Gigi Becali a fost sunat de Dumitru Dragomir pentru a-l ajuta cu o problema personala, iar reactia patronului de la FCSB a fost imediata.

Gigi Becali a fost apelat de Dumitru Dragomir. Fostul presedinte al LPF avea nevoie de medicamente pentru a trata de Covid un membru al familiei si ajutorul lui Gigi Becali a venit imediat.

Dumitru Dragomir spune ca nu mai vorbise cu Gigi Becali in ultima perioada, insa cand a fost vorba sa il ajute nu a stat pe ganduri:

"Gigi este un om minunat si a ajutat foarte multe familii in aceasta perioada in care pandemia si-a facut de cap in toata lumea. Eu nu mai vorbisem cu Gigi de mult timp. De la nunta fiicei sale nu am mai vorbit cu el. Nu am fost deloc certati, dar pur si simplu nu am mai avut treaba unul cu altul.

Dar, vreau sa stiti ca l-am sunat recent pe Gigi. Am avut nevoie de niste medicamente pentru COVID-19, Nu pentru mine, ci pentru un membru al familiei nepotului meu. Gigi nu a stat pe ganduri si mi-a dat medicamentele fara niciun fel de retinere. Daca nu era Gigi Becali nu stiu ce ne faceam si cum decurgeau lucrurile", a spus Dumitru Dragomir, pentru ProSport.

Dumitru Dragomir nu a fost singurul ajutat cu medicamente de catre Gigi Becali. Sumudica, Dani Coman, Danut Lupu sau Anamaria Prodan au beneficiat si ei de medicamentele oferite de clinica patronului de la FCSB.