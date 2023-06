Claudia Chiper, jucătoare originară din Republica Moldova, a primit trofeul decernat celei mai bune jucătoare a finalei Cupei României la fotbal feminin. Aceasta nu și-a trecut numele pe lista marcatoarelor, dar a fost protagonista majorității ocaziilor de poartă ale echipei sale. Cu o capacitate fizică și o abilitate tehnico-tactică superioare nivelului mediu din fotbalul feminin românesc, fosta jucătoare de la FC Barcelona Football Academy (Cipru) s-a dovedit o achiziție foarte bună pentru câștigătoarea trofeului din acest an.

"Mă simt foarte bine în România, ca acasă"

"A fost un meci foarte greu, cu două echipe de o valoare apropiată. Dar noi am câștigat și am arătat că suntem mai bune. Am primit multe mesaje că sunt printre cele mai bune jucătoare din România, dar nu m-am așteptat să iau trofeul de cea mai bună jucătoare a finalei. Mă bucur foarte mult, e ceva nou pentru mine. Mai ales că trofeul seamănă cu cel al Cupei Mondiale.

Am ajuns la Carmen, anul trecut, în august. Mă simt foarte bine în România, ca acasă, iar la Carmen avem condiții bune. Am jucat și în Italia, poate nivelul sportiv e un pic mai ridicat acolo, dar avem condiții asemănătoare de pregătire la Carmen.

"Îmi doresc foarte mult să fiu campioană a României"

Îmi doresc foarte mult să fiu campioană a României, îmi pare foarte rău că nu am luat campionatul în acest sezon. Cred că am arătat bine, am făcut meciuri foarte bune. O să muncim și mai mult și sunt sigură că pe viitor vor putea să reușim această performanță.

În afara fotbalului, îmi place mult să citesc, să mă uit la filme, lucruri normale. Sunt dedicată fotbalului în totalitate. Mă trezesc și mă gândesc la fotbal, mănânc fotbal, beau fotbal, vorbesc mult despre fotbal. Iubesc acest sport.

"Știu că pot să fac față la cel mai înalt nivel"

Planuri de viitor? Nu mă gândesc la transferuri spectaculoase, deși fotbalistele visează la Barcelona, Chelsea, Lyon sau Wolfsburg. Sigur, doresc să ajung la cel mai înalt nivel, poate la o echipă de top. Știu că pot să fac față acolo, am mai jucat în străinătate.

Cred că acum sunt destul de matură și de pregătită să fac față la ce se joacă acolo. Îmi doresc să avem succes și cu naționala Moldovei, pentru că avem multe fete talentate. După cum vedeți, și la băieți sunt câțiva care joacă în Liga 1 și o fac cu succes", a declarat Claudia Chiper pentru Sport.ro

Chiper a mai jucat în Moldova, Cipru, Suedia și Italia

Claudia Chiper (27 de ani) este născută la Delacău (raion Anenii Noi) și a fost legitimată la FC Noroc Nisporeni (2012-2016 / Moldova), Heniu Prundu Bârgăului (2017, 2021-2022), AE Famagusta (2017-2019 / Cipru), FK Smedjebacken (2019 / Suedia), FC Barcelona Football Academy / Pyros Limassol (2019-2020 / Cipru) și Apulia Trani (2021-2022 / Italia). A fost pentru prima dată selecționată la naționala Moldovei în 2015, fiind acum colegă în atac cu Carolina Țabur (24 de ani), adversara din finala Cupei României.

Text și foto - Gabriel Chirea