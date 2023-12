Dumitru Dragomir dă un adevărat tun financiar! Câți bani va încasa retroactiv pentru pensia specială: „Devin mai bogat”

Pentru cele două mandate avute în legislativ, Dumitru Dragomir ar urma să primează în plus la pensia sa suma de 7000 de lei net pe lună.

Dragomir a dezvăluit că momentan a primit doar câteva pe câteva luni pensia specială, însă anul viitor va primi retroactiv toată suma pe care statul i-o datorează.

„Eu în 2024 o să fiu mai sărac. Nu vând nimic, nu am nimic. Jur și cu Biblia în față. Eu nu mă las și îl ajut foarte mult pe fiu-miu, că nu poate să se împartă în atâtea locuri. Eu pe șantier am trei oameni.

La anul o să fiu mai bogat, poate, pentru că îmi dau și pensia specială din urmă. Pensia de parlamentar. Acum e lege. Trebuie să îmi dea pensiile din urmă. Am de luat pe câteva luni. Am două legislaturi întregi.

70 și ceva de milioane de lei pe lună (n.r. peste 7000 de lei), atât are un parlamentar. Trebuie să mi-o dea doar pe câteva luni și devin mai bogat”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

Dumitru Dragomir a dezvăluit cum își ține din scurt nepoții

Fostul șef al LPF a dezvăluit că își ține nepoți sub un control strict și că aceștia nu au voie să vină acasă mai târziu de 00:00.

„M-am dus la club, toți patronii mă cunosc, am sunat și am întrebat cum pot să fac să văd ce se întâmplă. Am stat o oră, a venit ospătarul și a înghețat când m-a văzut.

L-am întrebat dacă a băut ceva și mi-a spus că a băut numai sucuri. L-am întrebat și de cei din jurul lui și mi-a spus că ăia au băut de au stins.

L-am întrebat dacă ăștia se droghează, eu aflu tot, mi-a spus că nu se pune problema. Știu și ce a mâncat, ce a băut, la ce oră pleacă. La fel am făcut și cu cel mare, la ora 12 să fie acasă.

Dacă la 12 și 2 minute nu e în casă, s-ar putea să crap cu inima, că mă gândesc că s-ar întâmpla ceva”, a dezvăluit Dumitru Dragomir pentru sursa citată mai sus.