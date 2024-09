Bîrligea a debutat pentru FCSB în meciul cu Petrolul Ploiești, scor 1-1, însă a fost schimbat după doar 45 de minute din cauza evoluției foarte slabe pe care avut-o.

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, este de părere că Bîrligea are șanse mici de reușită la FCSB, deoarece nu are mijlocași care să-i trimită centrări de calitate.

Bîrligea are nevoie de mijlocași valoroși, crede Dragomir

"Are numai mijlocași de muncă, de forță, n-are jucător de pasă finală.

Un singur jucător are de pasa finală. Unul singur, atât. Octavian Popescu, atât. Îl avea pe Coman. Și Tănase e, și Tănase e de pasă. Păi de asta nu are rezultate, mă. El vrea ca echipa lui să paseze, dar trebuie să te gândești dacă ai jucători care pot să paseze. El nu are așa ceva.

El le cere imposibilul (n.r. Gigi Becali). Ca și cum m-ai forța pe mine să vorbesc mai puțin. E în firea omului, e talentul omului. Și CFR Cluj era în bătaia puștii fără Tachtsidis. Dacă nu juca Tachtsidis, nici nu se întâlnea Bîrligea cu mingea", a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

În vârstă de 24 de ani, Bîrligea s-a fost format la gruparea italiană Palermo, el evoluând la seniori doar pentru formaţia Teramo din Serie C, înainte de a ajunge la CFR Cluj. În palmares are un titlu de campion cu CFR Cluj, formaţie la care a jucat din ianuarie 2022.

Cotat la două milioane de euro de site-urile de specialitate, atacantul în vârstă de 24 de ani a semnat cu FCSB un contract valabil până în 2029.