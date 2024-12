Fotbalul nostru muribund furnizează, periodic, niște situații cu adevărat dramatice. Ce se întâmplă acum cu Oțelul Galați lungește doar seria poveștilor horror cu care se confruntă echipele noastre. Nu doar la fotbal, firește, ci la toate disciplinele. De fapt, fotbalul are avantajul mediatizării, fiindcă, la alte sporturi, astfel de cazuri rămân „îngropate“.

Revenind la ce se întâmplă acum, la Galați, în pauza competițională de aproximativ o lună, detaliile au fost oferite de managerul Dorinel Munteanu. În dialog cu gsp.ro, acesta a dezvăluit că problemele financiare sunt atât de grave, încât restanțele financiare datează de trei luni și echipa a fost nevoită să anuleze cantonamentul de la Vatra Dornei, urmând să se pregătească la Galați.

„Nu mai mergem nicăieri, fiindcă nu avem bani! Aranjasem, trebuia să mergem o săptămână acolo, dar nu pot să mă duc pe datorie, să ne facem de râs! O să ne pregătim la Galați, cum putem“, a spus „Munti“.

Anularea stagiului de la Vatra Dornei e însă doar vârful aisberg-ului, potrivit dezvăluirilor făcute de Dorinel.

„Sponsorul principal, cei de la Combinat, de la «Liberty», nu respectă contractul cu clubul. Intrăm în curând în a treia lună de restanțe salariale și față de jucători. Nu se mai poate așa! Am ajuns aici fiindcă «Liberty» nu a dat nimic din ce ne-am înțeles prin contract. Eu nu pot să înțeleg, contractele ar trebui să fie respectate! Sunt aici de când echipa asta era în Liga a 3-a, am muncit, am pus suflet și nu vreau să-și bată nimeni joc de munca mea și a băieților. Și nu este vorba doar despre jucători, de staff-ul tehnic sau medical. Ci despre toți cei 74 de oameni din acest club. Și așa avem cel mai mic buget din Superligă, doar 3 milioane de euro, însă numai pe hârtie. Că uite, nu se respectă contractele! Suntem mințiți, eu sunt mințit, dar nu pot să duc asta mai departe, să-i mint pe jucători. Mai bine nu mă mai duc la antrenament decât să-i mint. Și am tot fost mințit. Iar acum, uite că a venit momentul în care chiar nu știu ce soluții aș mai putea găsi. Eu încerc, dar chiar nu mai știu ce să fac, dacă tot sunt mințit. Căutăm soluții, să dăm «Liberty» în judecată, dar ar dura prea mult timp. Iar noi avem nevoie de bani acum!“.

Jucătorii pot semna cu orice echipă!

„Implozia“ de la Oțelul va declanșa, probabil, plecări în masă de la Galați, în condițiile în care, potrivit regulamentului, orice fotbalist neplătit timp de 3 luni își poate depune memoriu pentru a fi declarat liber de contract.

„E dreptul lor să semneze cu cine vor, după 1 ianuarie, dar să-și asume și consecințele. Știu că Cisotti tratează cu FCSB, că Pop e în discuții cu Dinamo. Dar trebuie să se înțeleagă și cluburile ca să se facă acum ceva. Iar eu nu vreau să plece nimeni până în vară! Și mă aștept ca ei să fie profesioniști până la capăt, să dea tot pentru acestă echipă. Chiar dacă e această situație dezastruoasă la club, nu poate acum oricine să-și ia bagajul și să plece! Și nici nu mă poate obliga nimeni să le dau drumul. O spun cu orice risc și cred că orice antrenor ar gândi așa! Oțelul are nevoie de ei!“, a adăugat Dorinel Munteanu.