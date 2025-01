În actualul sezon competițional, formația pregătită de Elias Charalambous se află pe locul doi în Superligă, la egalitate de puncte cu U Cluj, iar în Europa League și-a asigurat calificarea în play-off-ul competiției și încă păstrează șanse pentru calificarea directă în optimile de finală.

După cantonamentul din Antalya, FCSB se pregătește pentru primul meci oficial din 2025, cu Hermannstadt, de pe 17 ianuarie.

David Miculescu a vorbit despre forma bună a FCSB-ului

Jucătorul campioanei României a dezvăluit că antrenamentele din cantonament au fost solicitante, însă acest lucru îi va ajuta pentru viitoarele partide pe care le au de jucat.

"Anul acest am avut parte și de două amicale cu echipe foarte bune și, per total, suntem bucuroși pentru că am reușit să facem în primul meci un rezultat foarte bun cu cei de la Hamburg. Chiar dacă în al doilea amical am pierdut, eu zic că ne-am descurcat destul de bine, mai ales pentru că eram și în mijlocul pregătirii.

M-am resimțit, normal, era și de așteptat. Mai ales la prevenția dinainte de antrenamente oboseam toți foarte tare. Dar suntem conștienți că de-aceea am venit aici și chiar ne trebuiau aceste antrenamente foarte tari. (n.r. – ce are special Neubert?) Exercițiile pe care le are el, cred că le știe doar el. Eu, când am făcut și la alte echipe, n-am făcut aceste exerciții. Ne ajută, ați văzut și în timpul campionatului? Când alți jucători obosesc, noi mai putem!", a declarat David Miculescu, potrivit Prosport.