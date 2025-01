În clasament, AS Roma a adunat 27 de puncte şi este pe locul 9, în timp ce Genoa e pe 11, cu 23 de puncte.

Gazdele au trecut din nou la conducere în minutul 60, prin Stephan El Shaarawy , pentru ca în minutul 73 Nicola Leali să înscrie în propria poartă şi să stabilească rezultatul final de pe ”Stadio Olimpico”, AS Roma – Genoa 3-1, un succes al veteranului Claudio Ranieri (73 de ani) asupra mai tânărului său oponent de pe banca tehnică Patrick Vieira (48 de ani) - foto.

AS Roma a avut o primă mare ocazie în minutul 9, prin Paulo Dybala , cel care avea să fie desemnat omul meciului de Tuttomercatoweb, iar golgheterul Artem Dovbyk a deschis scorul în minutul 25.

Genoa, echipa patronată de Dan Șucu , a pierdut vineri seara, în deplasare, meciul disputat în compania formaţiei AS Roma, scor 1-3, contând pentru etapa a 21-a din Serie A.

Marele Claudio Ranieri își încheie cariera de antrenor: "E timpul să spun stop"



Claudio Ranieri, unul dintre cei mai respectați antrenori din fotbalul european, a anunțat că își va încheia cariera la vârsta de 73 de ani.

După o carieră de succes, care l-a consacrat mai ales pentru performanțele excepționale cu Leicester City, cu care a câștigat Premier League în 2016, Ranieri își va lua adio de la banca tehnică la finalul sezonului curent.

Italianul, care și-a anunțat retragerea din fotbal în luna mai, a revenit însă la AS Roma în urma unui moment de criză pentru echipă. După o serie de rezultate slabe sub conducerea lui Ivan Juric, Ranieri a fost chemat să preia clubul din capitala Italiei și să-l salveze de la o situație dificilă. Aceasta este a treia oară când Ranieri preia conducerea tehnică a celor de la AS Roma, clubul său de suflet, unde și-a început cariera de jucător în 1973.

În prima parte a mandatului său, Ranieri a reușit să revitalizeze echipa, iar în decembrie 2024, Roma a obținut o victorie importantă în derby-ul capitalei cu Lazio (2-0).

„La sfârșitul sezonului, mă voi opri din antrenorat, este timpul să spun stop. Clubul va căuta un nou antrenor care să aducă echipa în elita fotbalului italian și european”, a explicat Ranieri, potrivit RAI Sport.

Echipele de club antrenate de Claudio Ranieri în cariera sa: Vigor Lamezia, Campania Puteolana Calcio, Cagliari, Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrid, Chelsea, Parma, Juventus Torino, AS Roma, Inter Milano, AS Monaco, Leicester, FC Nantes, Fulham, Sampdoria, Watford.

De asemenea, Ranieri a fost pentru o scurtă perioadă selecționerul Greciei (iulie 2014 – noiembrie 2014).

