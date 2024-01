Fost internațional român cu 27 de prezențe în echipamentul tricolorilor, dar și nouă goluri reușite, Daniel Pancu se află acum pe banca tehnică a reprezentativei under-21.

Daniel Pancu a sacrificat tot pentru fotbal: ”Am rămas și repetent la școală”

Daniel Pancu a vorbit la Arena SPORT.RO despre clipele grele prin care a trecut de-a lungul carierei fotbalistice. Fostul internațional român a precizat că a fost nevoit să repete clasa a 12-a, din cauza absențelor, pentru că era convocat la loturile naționale de fotbal

”Școala... Pe care am început să o abandonez, ușor. Efectiv nu puteam să merg la școală, pentru că eu eram convocat la loturile de juniori. Am rămas și repetent în clasa a 12-a, pentru că aveam doar o săptămână de prezențe. Am repetat anul”, a relatat Daniel Pancu la Arena SPORT.RO.

Fostul jucător a evoluat pentru România U16, U18, U21 și România B, înainte de a fi convocat la prima selecționată de către Gheorghe Hagi, în octombrie 2001, pe când avea 24 de ani și o lună.

La nivel de club, Daniel Pancu a fost legitimat la echipe precum Poli Iași, Rapid, Cesena, Beșiktaș, Bursaspor, Grozny, CSKA Sofia, Vaslui, Voluntari, iar în 2018 s-a retras din carieră la giuleșteni.

VIDEO Emisiunea integrală cu Daniel Pancu la Arena SPORT.RO

Ce a avut de zis Daniel Pancu la adresa tinerilor fotbaliști din Liga 1: ”Știi ce fac ei în ziua de astăzi mult?”

La Arena SPORT.RO, Daniel Pancu a vorbit printre altele și despre fotbaliștii tineri din primul eșalon al României și a subliniat faptul că atunci când apare un trend fiecare copiază pe fiecare, cum a fost și moda jambierelor tăiate.

”Nu îi înțelegem noi, fiindcă ei trăiesc acum în lumea lor, cum și noi trăiam în lumea noastră, generația noastră. Dacă-mi spuneai de Liță Dumitriu, o imensitate de fotbalist, ziceam 'hai, bă, ăla cu basca în cap'. Așa spun și ei de noi.

Vremurile se schimbă, e absolut normal. Știi ce fac ei în ziua de astăzi mult? Se iau unul după altul. Se duc într-un trend, așa. E posibil dacă doi-trei își pun apărători la antrenament să fie considerați altfel decât alții.

L-au văzut pe Vinicius și jumătate din Liga 1 au jambierele tăiate la gambă. Nu contează că e 'gămbuță' sau 'gamboi'. Dacă îi auzi ce melodii ascultă fotbaliștii în ziua de azi... Eu o iau pe partea cealaltă oricum”, a spus Daniel Pancu la Arena SPORT.RO.