Daca era mai inalt, Pancu se apuca de baschet! Rapidistul le-a aratat copiilor ca nu e strain de acest sport

Pancu si rapidistii au mers la o scoala din Giulesti si le-au aratat copiilor ca sunt buni si la baschet.

"Cred ca daca as fi fost putin mai inalt, as fi putut face o cariera si in baschet", spune Pancu.

Copiii au venit pregatiti la intalnirea cu rapidistii. Au jucat si o miuta cu Pancu si jucatorii.

Unul dintre copii a fost foarte mandru ca si-a facut singur comanda de echipament si a marturisit ca idolii sai sunt Pancu si Ionut Voicu.

Virgil Draghia a recunoscut ca pustii i-au pus ceva probleme.

"Sper ca viitoarea actiune sa fie undeva la o maternitate, bebelusii nascuti sa primeasca niste fulare cu rapidul", a dezvaluit Pancu planul rapidistilor.