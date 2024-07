Corvinul Hunedoara, anunț în cazul promovării în Superliga! Antrenorul a dat cărțile pe față după Supercupă

Deși stagiunea trecută a terminat pe loc promovabil, o formație din divizia secundă nu a reușit nici pentru acest campionat să obțină dreptul de a evolua în Superliga României. Va continua să joace în Liga 2, mai ales că va evopolua a și în cupele europene.

Corvinul Hunedoara, câștigătoarea Cupei României, a încheiat sezonul precedent de Liga 2 pe locul secund, care asigură, în mod normal, promovarea directă în Superliga României. Doar că echipa pregătită de Florin Maxim nu a avut drept de promovare și va juca și în următorul campionat în eșalonul secund.

Florin Maxim anunță că echipa Corvinul Hunedoara nu va avea drept de promovare

Antrenorul spunea că a primit asigurări din partea conducerii că hunedorenii vor putea promova la finele sezonului următor, dar după Supercupa României, de joi seară, din Ghencea, pierdută în fața FCSB-ului cu 0-3, a declarat că până la urmă Corvinul Hunedoara nu va avea drept de promovare curând.

”Nu s-a obținut dreptul de promovare, pentru că vom juca în Europa cu aceeași societate (n.r. – ca sezonul trecut). La anul se încearcă o derogare, să vedem dacă putem să o obținem”, a spus Florin Maxim după meci.

Corvinul, eșec la scor în Supercupa României, 0-3 cu FCSB

FCSB a cucerit Supercupa României, după ce a învins pe Corvinul Hunedoara, cu scorul de 3-0, joi seara, pe Stadionul Steaua din Bucureşti. FCSB, campioana en titre, a obţinut primul trofeu al sezonului graţie golurilor marcate de David Miculescu (minutul 21), Marius Ştefănescu (minutul 52) şi Luis Phelipe (minutul 80).

Florin Maxim a analizat și partida cu FCSB, dar a declarat că speră ca de acum jucătorii să învețe lucruri importante și să arate că pot fi mai buni în Europa League.

”Îmi pare rău pentru înfrângere, am făcut o primă repriză bună. Am luat goluri ca în cantonament, dar trebuie să învățăm. Eu zic că am avut situații bune în prima repriză, era altceva dacă intram cu 1-1 la cabine.

Apoi, au venit trei schimbări ale FCSB-ului, am luat un gol prostesc și cred că acea reușită ne-a turnat plumb în picioare. Dar, trebuie să învățăm din asta, trebuie să tragem concluziile și învățămintele.

Noi, când am ales cantonamentul din Slovenia, știam că vom întâlni două campioane din Europa, știam unde ne vom băga, chiar dacă a fost o perioadă scurtă. Noi ne știm nivelul, suntem în Liga 2, am vrut să luăm meciuri tari pentru a ne pregăti pentru Europa”, a mai spus Florin Maxim