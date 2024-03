Conducerea CFR-ului, lăudată de un fost atacant din Liga 1 pentru modul în care a tratat situația lui Cristi Manea

Keșeru a remarcat în mod special atitudinea clubului clujean față de Cristi Manea, fotbalist al cărui contract expiră în mai puțin de trei luni.

"CFR Cluj a demonstrat o abordare corectă și profesională în privința lui Cristi Manea", a spus Keșeru, potrivit Primasport, adăugând: "Chiar dacă se află la finalul contractului, el este respectat și utilizat în continuare. Nu se apelează la strategii de genul trimiterii la echipa a doua sau marginalizării jucătorului. CFR Cluj își respectă jucătorii, indiferent de situația contractuală".

CFR Cluj, lăudată de Keșeru

Keșeru consideră că Manea este un fotbalist valoros care se potrivește perfect stilului de joc al CFR Cluj: "Cred că Manea este exact fundașul dreapta de care avea nevoie CFR Cluj, similar cu stilul echipei din anii precedenți. Oferă siguranță defensivă și se aventurează în atac, aducând un plus de ofensivă".

Fostul internațional român a apreciat în mod special modul în care CFR Cluj îl tratează pe Manea, demonstrând respect pentru jucător și oferindu-i șansa de a se dovedi util echipei, chiar și la finalul contractului.

"Nu se folosesc aşa zisele strategii cu trimisul la echipa a doua, cu înlăturatul de lângă echipă. Oricum jucătorul are un contract şi în plus e un jucător care are valoarea", a subliniat Keșeru.

Claudiu Keșeru (37 de ani) a strâns pe parcursul carierei sale 46 de meciuri în tricoul naționalei României, pentru care a marcat 13 goluri.

Cele mai multe meciuri, Keșeru le-a strâns la Ludogorets Razgrad, 243, club pentru care a reușit să marcheze 139 de goluri.