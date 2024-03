Claudiu Keșeru surprinde la opt luni de la despărțirea de UTA: "N-am zis că n-o să mai joc fotbal"

Fostul internațional a oferit detalii despre motivele care l-au determinat să se despartă de UTA Arad în vara anului trecut.

Keșeru: "Nu am renunțat din motive fizice"

"Nu am renunțat din motive fizice. Am fost surprins în vacanță, atâta tot. Stau și acum bine fizic. Ideea era că am încercat să fiu extrem de profesionist", a spus Keșeru la Primasport.

El a explicat că a lucrat cu preparatorul fizic Cornel Blejan pe banii săi pentru a se menține la potențial maxim. "Chiar mi s-a reproșat că mă antrenez prea mult. Modul acesta de exprimare pentru mine e ieşit din comun! Toţi vrem să fim profesionişti, dar când întâlneşti profesionişti la reproşezi ceva", a spus Keșeru.

Keșeru a acceptat amânări de salarii la UTA

Fostul atacant a mai dezvăluit că a acceptat amânări de salarii la UTA pentru a ajuta clubul să evite depunctarea. "Am făcut tot posibilul ca echipa să nu fie depunctată. Le-am acceptat amânări, care au fost achitate. S-au depășit termenele", a declarat Keșeru.

El a precizat că a cerut conducerii UTA să prioritizeze plata celorlalți jucători, spunând că el nu depinde de acei bani. "Sunt prea multe lucruri pe care lumea nu le știe. Le-am zis să îi plătească pe ceilalți, că eu nu depind de acei bani. Sunt discuții care sunt nocive și afectează echipa", a spus Keșeru.

Claudiu Keșeru susține că nu are planuri imediate de a reveni la fotbal, dar nu exclude această posibilitate în viitor. "Nu am o ofertă concretă, nu am o echipă. Nu am zis niciodată că nu voi mai juca fotbal", a declarat el.

Keșeru a avut o carieră de succes

Keșeru a jucat de-a lungul carierei sale la echipe din România, Franța, Bulgaria și Qatar. A câștigat titlul de campion în Bulgaria cu Ludogorets Razgrad de șase ori și de două ori în România, cu FCSB.

De asemenea, Keșeru a strâns 46 de meciuri pentru echipa națională a României, reușind să marcheze 13 goluri.