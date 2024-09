Fostul portar al campioanei, care a îmbrăcat ultima oară tricoul echipei Abha din Arabia Saudită, a dat lovitura de start în Ghencea.

După experiența din fotbalul arab, Ciprian Tătărușanu a luat decizia de a se retrage din fotbal, motiv pentru care cei de la FCSB au încercat să-i transmită un mesaj de mulțumiri, oferindu-i un moment de aplauze la scenă deschisă.

Sâmbătă seară, Tătărușanu a călcat pentru prima oară pe gazonul noului stadion din Ghencea, el evoluând la FCSB într-o perioadă în care "roș-albaștrii" aveau accesul blocat în "Templul fotbalului românesc".

Ciprian Tătăruşanu (38 ani) şi-a început cariera la Juventus Bucureşti, după care a mai evoluat la Gloria Bistriţa, Steaua Bucureşti, Fiorentina, Nantes, Lyon, AC Milan şi Abha, adunând 74 de selecţii la naţionala României.

Tătărușanu și-a anunțat retragerea din fotbal în luna septembrie

"Fotbal, cel mai frumos sport din lume, pe care am fost binecuvântat şi onorat să îl practic! Ţi-am dat totul din primele zile şi până acum, te-am pus mereu pe primul loc iar tu m-ai răsplătit pe măsură.

Îţi mulţumesc pentru momentele frumoase, dar mai ales pentru cele grele. Ele m-au făcut omul care sunt azi! Şi pentru toţi suporterii, antrenorii, coechipierii, adversarii, conducătorii, arbitrii şi jurnaliştii cu care m-am intersectat în acest parcurs.

Am încercat să îi tratez cu respect şi sper că am reuşit. Celor ce vor veni de-acum înainte, le urez mult succes! Am început acum 30 de ani iar astăzi mă opresc. Mulţumesc pentru tot!", a transmis Tătăruşanu în mesajul său.