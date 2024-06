Fostul mare internațional a jucat ani buni în Belgia, opt mai exact, iar acolo s-a simțit atât de bine încât a refuzat, după cum a declarat în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, cluburi din Olanda și Italia.

A jucat împotriva unora dintre cei mai buni fotbaliști din istorie, iar Tibor Selymes a făcut topul celor mai importante tricouri pe care le are în colecție. Cel mai valoros este ”sinonim” cu parcursul României de la Cupa Mondială din 1994, când a reușit să facă schimb cu marele Gabriel Batistuta.

Tricoul lui Gabriel Batistuta, cel mai valoros din colecția lui Tibor Selymes

Componentul Generației de Aur a avut dueluri directe cu argentinianul la Mondialul din 1994. Acum, la 30 de ani distanță, l-a caracterizat în câteva cuvinte: eleganță, forță, viteză, inteligență. În colecția lui Selymes mai sunt prezente tricourile lui Michael Owen sau Thierry Henry.

”Am tricoul lui Batistiuta, de la Cupa Mondială din 1994. E cel mai valoros! Am și cu Henry, am și cu Owen, dar Batistuta avea ceva special. Am simți și eu ceva special la el în timpul meciului, eleganță, forță, viteză, inteligență. Era un jucător foarte bun!”, a spus Tibor Selymes în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Tibor Selymes a jucat la Brugge, Standard Liege sau Anderlecht

De-a lungul carierei de jucător, Tibor Selymes a evoluat pentru echipele FC Brașov, Dinamo, Brugge, Anderlecht, Standard Liege (toate trei din Belgia), Haladas, Debrecen (ambele din Ungaria) și AEL Limassol (Cipru).

Campion cu Dinamo și Anderlecht Bruxelles, fostul fundaș stânga care a început fotbalul la FC Brașov a vorbit, în emisiunea Poveștile Sport.ro, și despre zilele magice din SUA și despre începuturile sale în fotbal.

Tibi, ultima dată antrenor la Știința Miroslava, a jucat pentru România la trei turnee finale: Mondialul din Statele Unite, Campionatul European din 1996 și Mondialul din Franța,

Ca antrenor a activat în România, la Sportul Studențesc, Astra, FCM Târgu Mureș, Dinamo 2, Oțelul Galați sau Petrolul, dar are și două echipe în Ungaria, Sopron și Kaposvar. Ultima dată a antrenat în Liga 3, pe Știința Miroslava