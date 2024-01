Care va fi salariul lui El Kaddouri la CFR Cluj? Suma crește de la un sezon la altul

Cu o vastă experiență în fobalul din Italia, unde a adunat 108 meciuri pentru echipe precum Napoli, Torino sau Empoli, Kaddouri este considerat unul dintre cele mai bune transferuri făcute CFR Cluj în ultimii ani.

Omar El Kaddouri a semnat cu CFR Cluj un contract valabil pentru trei sezoane și va încasa un salariu demn de reclama care i se face.

Potrivit Fanatik, Omar El Kaddouri va primi un salariu lunar de 15.000 de euro în primul an al contractului, urmând ca acesta să crească la 20.000 de euro în al doilea an și la 22.000 de euro în al treilea an, în cazul în care rămâne la CFR Cluj.

Despre Omar El Kaddouri

În ultimele şase sezoane, mijlocaşul marocan a evoluat la PAOK Salonic, formaţie pentru care a jucat 173 de partide, marcând 10 goluri şi oferind 13 pase decisive.

Născut în Belgia, Omar El Kaddouri a fost convocat prima oară la naţională a Marocului la vârsta de 22 de ani, adunând până acum 32 de apariţii şi 5 goluri pentru ''Leii din Atlas'', cu care a participat la Jocurile Olimpice din 2012.