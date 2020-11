Ce faceau fotbalistii Progresului la pauza meciului cu Craiova! Antrenorul a luat foc dupa meci: "Erau preocupati sa-si asigure tricouri!"

Universitatea Craiova s-a calificat in optimile Cupei Romaniei, dupa victoria cu 5-0 in fata Progresului Spartac.

Echipa de Liga a 3-a nu a avut nicio sansa in fata locului secund din Liga 1, iar scorul era 3-0 inca de la pauza. Dupa partida, antrenorul Progresului, Razvan Erimia, s-a declarat dezamagit de atitudinea jucatorilor sai, care in loc sa se concentreze pe ce aveau de facut in a doua repriza, erau preocupati in schimb sa-si asigure tricouri de la vicecampioana Romaniei.

"Am avut 30 de minute in care ne-am aparat organizat, mai mult in apropiere de poarta noastra, in zona 1 sau 2, am avut si doua situatii bune in careu, dar apoi am luat un gol destul de usor si moralul baietilor a scazut.

A fost cel mai greu sa-i conectez pe jucatori la meci, pentru ca multi de-ai mei erau preocupati la pauza sa-si asigure niste tricouri de la fotbalistii Craiovei, in loc sa se gandeasca la ce au de facut pe teren. A fost o problema, nu m-am gandit ca ei vor face asa ceva.

Diferenta de valoare este foarte mare, dar prin forta grupului poate ne apropiam putin, dar sunt putin dezamagit, mi-as fi dorit sa am niste jucatori care sa fie constienti ca joaca pe un stadion istoric, cu o echipa buna si sa demonstreze ca sunt buni, desi joaca in Liga a III-a.



Sunt fotbalisti tineri, sper sa-i ajute pe acest meci pe viitor, i-am felicitat pentru parcursul de pana acum, mai ales ca am schimbat toata echipa dupa ce am pierdut barajul cu Slatina", a declarat dupa partida Razvan Erimia, antrenorul Progresului Spartac.

Pentru Universitatea Craiova urmeaza meciul de campionat contra celor de la Gaz Metan, de pe 7 decembrie. Craiova e pe 2 in Liga 1, la doua puncte distanta de liderul FCSB.