FCSB e lider în campionat și speră să profite de startul modest pe care l-a avut campioana Farul în campionat. Gică Hagi știe cât de dificil e să repună corabia pe linia de plutire, mai ales că a rămas fără doi jucători esențiali: Denis Alibec și Andrei Borza.

"Regele" a vorbit sâmbătă, într-o conferință de presă, despre puterea exemplului din sezonul trecut, când echipa sa era una redutabilă, greu de învins.

Farul a arătat în acest sezon și o fragilitate care nu se ivea în defensivă sezonul trecut, dar Farul deține un ascendent moral căptătat după victoria din penultima etapă a play-off-ului, 3-2, după 0-2 la pauză, la Ovidiu.

Tactica lui Hagi înaintea meciului cu FCSB

Iată ce a declarat Hagi despre meciul cu FCSB de duminică, LIVE BLOG pe www.sport.ro, de la 21:45.

"Un meci important în campionat, acasă. Venim după o perioadă foarte aglomerată. Am avut această pauză, s-a muncit foarte bine, am discutat cu cei care au rămas acasă. Acum, cu cei veniți de la lotul național, am discutat și cu ei și ușor, ușor sperăm să revenim la cei care am fost anul trecut, adică să luăm fiecare meci în parte, să ne concentrăm foarte mult, să luptăm și să încercăm cele trei puncte. Trebuie să facem cel puțin lucrurile pe care le-am făcut anul trecut.

În mare, echipa e aceeași ca anul trecut. Au venit și jucători noi, care trebuie să se adapteze. Vom vedea cine se va adapta. Drumul va fi lung, foarte greu. E total diferit față de anul trecut. Anul trecut, probabil nimeni nu ne lua în seamă. Acum avem acest statut. Trebuie să jucăm ca anul trecut, cu ambele faze făcut foarte bine, să știm să ne atacăm, să apărăm.

Când era nevoie eram și programatici, de aceea am devenit campioni. Din ce am văzut în aceste două săptămâni am încredere că vom face bine și vom reveni la ce am fost anul trecut. Cu FCSB e un meci dificil, unde trebuie să ne depășim și să facem un meci foarte bun din minutul 1 până în minutul 90", a declarat Hagi, într-o conferință de presă, desfășurată sâmbătă după-amiază.

Primul meci cu Rivaldo acționar

Farul a reușit în urmă cu cinci zile cel mai răsunător ''transfer'' din istorie. Unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din toate timpurile, brazilianul Rivaldo Vitor Borba Ferreira, a fost convins de proiectul existent la Farul Constanța și a devenit noul acționar al clubului.

"Astăzi a fost semnat contractul prin care Rivaldo Vitor Borba Ferreira a preluat 10% din acțiunile clubului Farul Constanța. În vârstă de 51 de ani, Rivaldo este cel mai important nume din fotbalul mondial care se alătură unei echipe din România. Titlul mondial câștigat cu Brazilia în 2002, medalia de vicecampion mondial din 1998, Balonul de Aur în 1999, când și FIFA l-a desemnat și cel mai bun fotbalist al anului, Copa America cu Brazilia în 1999, Champions League cu AC Milan în 2003, golgheterul Champions League în 2000, sunt numai câteva dintre trofeele obținute de Rivaldo de-a lungul unei cariere fabuloase", au scris cei de la Farul, pe 11 septembrie.