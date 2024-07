"Am fost luat prin surprindere!" Viorel Moldovan, discurs sincer la o lună după sosirea în Giulești

La puțin peste o lună de când a preluat conducerea clubului alb-vișiniu, Viorel Moldovan a recunoscut că oferta venită din partea rapidiștilor l-a surprins.

Moldovan a ținut să puncteze faptul că Rapid arată foarte bine din punct de vedere financiar și i-a felicitat pe cei care s-au aflat înaintea sa în conducerea clubului.

Moldovan, încântat de ce a găsit la Rapid

"E o vară foarte fierbinte. Condițiile climatologice s-au schimbat și s-au schimbat și în Giulești în această vară. Un pic am fost luat prin surprindere de oferta de la Rapid, aveam alte planuri. Am avut două contacte cu domnul Șucu și nu mi-a trebuit prea mult timp de decizie.

E un privilegiu să fiu președintele Rapidului. Rapidul se află pe un drum extraordinar din punct de vedere administrativ, un drum parcurs cu multă sudoare. Un drum la care au contribuit foarte mulți.

Aș vrea să fac aprecieri față de Daniel Niculae și față de cei care au contribuit la acest proiect. Toată lumea a făcut o treabă fantastică. Am găsit un club stabil din punct de vedere financiar. Toate lucrurile sunt bine puse la punct.

Fiecare departament știe ce are de făcut și fiecare își face treaba foarte bine. Ca antrenor am preluat echipe în dificultate financiară, cu probleme majore, de data aceasta am preluat un apartament gata mobilat.

Am o lună și un pic, am niște colegi extraordinari. Suntem într-o comunicare continuă. Practic, parcă sunt de o viață la Rapid", a spus Viorel Moldovan, potrivit Fanatik.

Viorel Moldovan a evoluat ca jucător în Giulești în perioada ianuarie 2006 - iulie 2007, Rapid fiind ultimul club la care a evoluat ca fotbalist.