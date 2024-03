„Joc irezistibil, victorie răsunătoare!” Rusia a demolat o națională calificată la EURO și presa de la Moscova a erupt

Naționala de fotbal a Rusiei a întâlnit Serbia, echipă calificată la EURO 2024, într-un meci amical jucat la Moscova. A fost primul meci disputat de Rusia în fața unei reprezentative din Europa după mai bine de doi ani, din noiembrie 2021.

Pe VTB Arena, Rusia a reușit „un joc irezistibil”, potrivit publicației locale Sport Express, și s-a impus cu 4-0. Anton Miranchuk a deschis scorul în minutul 21, din penalty, fază la care sârbii au rămas în zece jucători, după eliminarea lui Milan Gajić.

Maksim Osipenko (min. 32), Aleksei Miranchuk (min. 55) și Ivan Sergeyev (min. 90+1) au înscris celelalte goluri pentru Rusia. „O victorie răsunătoare împotriva Serbiei”, au scris jurnaliștii de la Sport Express, imediat după meci.

„28 de luni, 858 de zile, atât a trecut de când Rusia nu a mai jucat cu o echipă din Europa. E de neconceput ca o echipă să nu joace atât de mult timp împotriva adversarelor de pe continent, dar așa sunt circumstanțele de azi. Deloc surprinzător, meciul de joi a stârnit interes printre suporteri, mai ales că venea fratele Serbia, un prieten autentic, de care Rusia e legat la toate nivelurile”, a notat sursa citată.

În februarie 2022, Rusia a fost exclusă de FIFA și UEFA din toate competițiile, după invadarea Ucrainei. Niciun club din Rusia nu mai poate participa în cupele europene, în timp ce echipa națională n-are drept să evolueze în preliminariile pentru Europene și Mondiale.

În acest context, selecționata pregătită de Valery Karpin a disputat doar meciuri amicale și a luat în calcul chiar să se mute în Asia, pentru a putea evolua în competițiile oficiale de pe acel continent. De când a fost interzisă, Rusia a jucat amicale cu echipe precum Iran, Irak, Qatar, Camerun, Kenya sau Cuba.

Luni, pe 25 martie, Rusia va întâlni un alt adversar puternic, de această dată din America de Sud. Meciul cu Paraguay va avea loc tot la Moscova, pe aceeași VTB Arena.

#BREAKING #Serbia #Russia National anthems were played before the kickoff of the football match between Russia and Serbia.

Footage: Sputnik pic.twitter.com/CIAsAy5sqx