Cristiano Ronaldo are un nou antrenor la Al Nassr, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano. Saudiții se despart de tehnicianul portughez Luís Castro, după un început de sezon ezitant. În locul său, vine la Riyadh italianul Stefano Pioli (58 de ani), ultima oară pe banca lui AC Milan.

Cele două părți erau deja în tratative avansate în ultimele zile. Astăzi, mutarea s-a concretizat. „Afacere încheiată. Pioli va semna azi rezilierea contractului cu AC Milan și apoi va zbura la Riyadh cu agenții săi. El îl înlocuiește pe Castro. Here we go!”, a anunțat Fabrizio Romano.

Cu o echipă plină de staruri, precum Ronaldo, Mane sau Aymeric Laporte, Al Nassr se chinuie în startul stagiunii. După trei etape de campionat, a acumulat numai cinci puncte. Ultimul meci, în Liga Campionilor Asiei, a fost un 1-1 în deplasare cu Al Shorta, la Bagdad, capitala Irakului.

