Scorul a fost deschis de Robert Lewandowski, în minutul 40, în meciul disputat la Riad, asta după ce catalanii au avut un gol anulat cu VAR, în minutul 23, pe motiv de ofsaid. Fekir a egalat în minutul 77, trimițând astfel meciul în prelungiri. Barcelona mai marcase o dată, prin același Lewandowski, în minutul 81, însă reușita atacantului polonez a fos anulată tot cu VAR.

Ansu Fati și-a trimis din nou echipa în avantaj, în minutul 93, însă Betis a revenit și a egalat prin Moron, meciul decizându-se la loviturile de departajare. Acolo, Marc-Andre ter Stegen a fost decisiv, apărând două dintre lovituri, ale lui Juanmi și Carvalho.

În finala Supercupei, Barcelona se va duela cu Real Madrid, duminică, de la 21:00.

Xavi a analizat duelul cu Betis Sevilla! Jucătorul care l-a încântat

Xavi Hernandez a vorbit despre meciul făcut de echipa sa, nemulțumit de momentele în care jucătorii au cedat în fața adversarului. Tehnicianul a făcut o partidă și între partidele anterioare, observând similitudini în „căderea” echipei. Totodată, antrenorul l-a lăudat pe Ter Stegen pentru intervențiile cu care a calificat echipa în finală.

„Am trecut prin faze diferite. Prima repriză a fost în totalitate a noastră. Am pățit același lucru ca în meciurile cu Espanyol, Atletico și Intercity, că nu am reușit să marcăm al doilea gol care ar fi schimbat meciul.

În a doua repriză s-a schimbat. Betis a dominat în anumite faze, ne-au egalat, Ansu a marcat un gol superb și am dominat din nou, iar apoi ne-a egalat Loren cu un gol incredibil. La final, Ter Stegen a fost cel care a făcut diferența. Este o finală dorită. Era primul obiectiv și acum vrem să o câștigăm.

Am suferit în fața unei rivale mari. Nu am știut să ne apărăm atât de bine ca pe Metropolitano. Ne-am lungit meciul. Am pierdut foarte multe mingi inutil. Trebuie să ne maturizăm pe timpul meciului. Am marcat al doilea gol și nu am reușit să îl înscriem și pe al treilea. Ne lipsește finalizarea atunci când dominăm. Ni s-a întâmplat asta încă de la pauza provocată de Mondial.

Nu știm de ce avem căderea aia. Am vorbit despre ea și am văzut pe video. Avem oameni foarte tineri în lot și poate că ne afectează prea mult. Ne-am luptat și suntem în finală.

Ter Stegen face diferența. Sunt încântat de el. Este cireașa de pe tort. Apără două penalty-uri și mergem în finală. Să ne luptăm și să o câștigăm. Întotdeauna vreau să joc și să câștig cu cei mai buni. Cred că Real Madrid este, în aceste momente, una dintre cele mai bune”, a declarat Xavi Hernandez citat de sport.es.