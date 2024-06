Partida a marcat și revenirea lui Kylian Mbappe pe teren în tricoul naționalei, după transferul său la Real Madrid, oficializat în data de 3 iunie. Superstarul francez a avut o evoluție de excepție, reușind un gol și două pase decisive.

Pe lângă prestația sa excelentă din punct de vedere fotbalistic, Mbappe a fost protagonistul unui moment funny care a stârnit amuzamentul atât pe teren, cât și pe rețelele sociale. Francezul a căzut la un moment dat și a cerut arbitrului acordarea unui fault. În timp ce protesta, în spatele său a apărut un anunț publicitar care simula exact gesturile sale. Mbappe a observat imediat reclama și a izbucnit în râs.

The timing of the advert, I’m crying ????

pic.twitter.com/w33JkwAe6b