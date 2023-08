În această vară, țara arabă a ajuns sponsorul unei echipe de liga a zecea din Germania. De fapt, implicarea saudiților a însemnat și salvarea micuțului club, care era aproape să tragă obloanele.

Tus Rumbach, din liga a zecea germană, a primit o sponsorizare din Arabia Saudită

Tus Rumbach, o formație dintr-un sat cu circa 500 de locuitori, a traversat multe sezoane cu probleme financiare. „An de an ne luptăm să strângem bugetul ca să încheiem sezonul. Întotdeauna există oameni care dau puțini bani, dar nu am avut niciodată mari sponsori”, a explicat Andreas Langenberger (51 de ani), antrenor și conducător al clubului, citat de swr.de.

„Atunci mi-am zis: de ce să nu încerc să găsesc sponsori acolo unde sunt banii? Până la urmă, statele din Golf au petrol și pompează mulți bani în fotbal”, a continuat Langenberger povestea. În martie 2023, el a contactat consulatele din Frankfurt ale statelor Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

A întrebat cum ar putea obține o sponsorizare pentru echipa sa, TuS Rumbach. „Era chiar ultima idee pe care am avut-o”, a spus Andreas Langenberger, care a primit un răspuns, pe mail, câteva săptămâni mai târziu. Consulul general al Arabiei Saudite la Frankfurt i-a zis că ar vrea să ajute cu un set complet de tricouri de joc.

Consulul din Arabia Saudită: „Nu e ultima oară când vin aici!”

„Prima oară am crezut că e o glumă. Era și imediat după Ziua Păcălelilor. Dar când am primit un telefon și tricourile au ajuns la noi, mi-am dat seama că e serios”, a declarat conducătorul și antrenorul echipei din Rumbach. Consulul Mohammed Ibrahim M. Alshalfan a venit personal și a predat un set de echipamente de joc, pe care scrie „Saudi - Welcome to Arabia”.

Potrivit presei germane, nu există încă un proiect oficial care să vizeze și alte investiții, dar consulatul Arabiei Saudite s-a arătat deschis la noi idei. „Suntem un club foarte mic, așa că suntem recunoscători pentru tot ce primim. Tricouri, mingi, orice”, a mai spus Andreas Langenberger.

Consulul Alshalfan a primit un abonament la meciurile lui Tus Rumbach și a declarat că s-a simțit ca într-o familie la clubul de liga a zecea. „Nu e ultima oară când vin aici”, a adăugat el, lăsând loc de speranțe pentru Langenberger și micuța echipă din vestul Germaniei.