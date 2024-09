La Gremio, Costa a evoluat destul de puțin, din cauza accidentărilor. Atacantul a revenit recent după o perioadă îndelungată de inactivitate, iar pentru a-și reintra în formă, a fost trimis să joace alături de echipa U20 a celor de la Gremio.

În timpul unei partide de tineret, veteranul s-a împiedicat de un adversar și a căzut, moment în care și-a pierdut cumpătul. Diego Costa s-a ridicat imediat și s-a înfipt în gâtul fotbalistului care i-a provocat căzătura.

Fostul atacant de la Atletico Madrid, Chelsea sau Wolverhampton și-a prins de tricou adversarul și a început să îl bruscheze pe fotbalistul mult mai tânăr.

Pentru reacția sa, Diego Costa a văzut cartonașul roșu și rămâne de văzut dacă se va alege și cu alte sancțiuni din partea oficialilor brazilieni.

Veteranul de 35 de ani este cunoscut pentru astfel de ieșiri și nu de puține ori au fost momentele în care a avut de suferit din cauza comportmentului său impulsiv.

Gremio FC put Diego Costa to play in a u-20 game to regain his rhythm.

He ended up fighting with a youngster and getting sent off … ????

pic.twitter.com/r51atxdiNx