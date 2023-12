Starul din fotbal care detestă rețelele sociale: "Pe Instagram vezi doar vieți perfecte, însă nu asta e realitatea"

Gundogan nu se numără printre fotbaliștii care postează zilnic conținut din viața personală pe rețelele sociale. Deși are un cont pe Instagram unde este urmărit de peste 8 milioane de oameni, mijlocașul Barcelonei spune că nu este deloc un fan al rețelelor sociale.

Ilkay Gundogan: "Pe Instagram vezi doar vieți perfecte, însă nu asta e realitatea"

Germanul postează destul de rar și petrece puțin timp pe rețelele sociale pentru că, în opinia lui, "pe Instagram vezi doar vieți perfecte, însă nu asta e realitatea".

"Sunt doar un om normal, care este așa cum vedeți jucătorul din teren, un om calm. Toți avem probleme în viață, nimeni nu are o existență perfectă. Toți avem nesiguranțele și temerile noastre. La finalul zilei, când ajung acasă, sunt un om la fel ca toți ceilalți. Poate din exterior sunt văzut de oameni drept cineva care câștigă o mulțime de bani și nu mă pot plânge, însă dacă am o viață privilegiată nu înseamnă că nu am și probleme.

Rețelele sociale? Sincer, nu mă interesează. Eu vreau doar să fiu văzut ca un fotbalist bun. Să îmi arăt viața pe Instagram sau lucruri de genul acesta nu sunt pentru mine. Pe Instagram vezi doar vieți perfecte, însă nu asta este realitatea", a spus Ilkay Gundogan, într-un interviu pentru France Football, citat de Marca.

Gundogan, care spunea în trecut că unul dintre idolii săi din copilărie era Gheorghe Hagi, a semnat în această vară cu FC Barcelona, după șapte ani de succes la Manchester City, sub comanda lui Pep Guardiola.

Mijlocașul, devenit căpitan la naționala Germaniei, se pregătește de un nou turneu final. La EURO 2024, țara gazdă a fost repartizată într-o grupă cu Scoția, Ungaria și Elveția.