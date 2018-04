Skrtel a avut nevoie de 10 copci. A jucat PLIN de sange si a refuzat schimbarea! Atentie, imagini DURE!

Chiar daca s-a lovit rau, slovacul n-a renuntat. A fost cusut pe viu, apoi a revenit in teren. A lovit chiar mingea cu capul fara sa se planga. Dupa meci, fostul fundas de la Liverpool a fost transportat la spital, unde a mai primit 5 copci!

Fener a batut cu 4-1 si e pe 2 in Turcia, la egalitate cu Galata, care are insa un meci in minus.





Last night, Martin Skrtel sustained a serious head injury and received five stitches and then refused to be subbed off.

After the game he went to hospital to get a further five stitches.

