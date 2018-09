Si-a dat AUTOGOLUL ANULUI! Fostul dinamovist Cerniauskas va ajunge CELEBRU in toata lumea dupa faza asta! Ce a facut

Lituanianul Cerniauskas nu va uita toata viata meciul jucat in aceasta seara cu Cherno More!

Portarul lui TSKA Sofia si-a dat un autogol de generic TV in minutul 14 al partidei. Fostul dinamovist a fost pacalit de minge si a scapat-o in poarta, in ciuda eforturilor pe care le-a facut ca sa salveze situatia. Colegii l-au scos. TSKA a castigat pana la urma cu 3-1 si tine aproape de liderul Ludogorets. E la egalitate de puncte cu echipa lui Moti, Keseru si Dragos Grigore, 19, dar are un meci in plus.