Sergio Aguero nu l-a iertat pe Cristiano Ronaldo: "Golurile lui sunt din pur noroc"

Starul argentinian a comparat golurile din lovitură liberă reușite de Lionel Messi și Cristiano Ronaldo de-a lungul carierei, dându-i credit colegului de la echipa națională.

În plus, fostul jucător de la Manchester City este de părere că portughezul a marcat numeroase goluri din noroc, considerând că Raul sau Benzema au avut reușite mai spectaculoase.

"Uite de unde înscrie. Să fim serioși, toate golurile lui Ronaldo din lovitură liberă sunt din noroc pur. Ale lui Messi sunt toate din unghi. Cred că Raul are goluri mai frumoase, la fel și Benzema.

Câte lovituri libere au fost? În topul celor mai frumoase 20 de goluri ale lui Ronaldo, 15 au fost din lovitură liberă. În cazul lui Messi, la 15 goluri a driblat câte cinci jucători", a spus Sergio Aguero, potrivit RMC Sports.

