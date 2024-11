Mourinho a fost auzit după fluierul final cum îl înjură în limba engleză pe Enis Destan (22 de ani), atacantul turc al lui Trabzonspor. Antrenorul portughez a fost calmat ulterior de secunzii săi, iar fanii gazdelor cer ca "The Special One" să fie suspendat, scrie fanatik.com.tr.

Jose Mourinho: "Noi luptăm contra sistemului. Am jucat împotriva VAR-ului"

La finalul meciului, Jose Mourinho l-a declarat omul meciului, într-un mod ironic, pe arbitrul din camera VAR. Portughezul a explicat de ce s-a bucurat exagerat după golul de 3-2.



"Omul meciului a fost Atilla Karaoglan. Nu îl mai vrem pe Atilla Karaoglan la meciurile noastre. Noi ne luptăm cu sistemul.



Când am venit aici, mi s-a spus ceva, nu am crezut, dar acum este chiar mai rău decât mi s-a spus. E greu, e foarte greu. Jucăm contra unor adversari buni, dar și împotriva sistemului. Am jucat contra VAR-ului, am jucat contra sistemului. De aceea m-am bucurat așa după victorie. Am câștigat împotriva unor oameni foarte, foarte puternici", a spus Jose Mourinho, la conferința de presă de după joc.