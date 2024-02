Formația pregătită de Marius Șumudică a avut parte de o primă repriză marcată de numeroase evenimente, iar la pauză oaspeții au intrat în avantaj, scor 2-0.

Alex Maxim a ratat un penalty

În minutul 29, la scorul de 1-0 pentru Fenerbahce, Gaziantep a primit o lovitură de pedeapsă.

Alexandru Maxim a mers la punctul cu var și a executat, însă nu a reușit să marcheze, iar Marius Șumudică și-a pus mâinile în cap. La faza imediat următoare, oaspeții au majorat scorul prin Batshuayi.

În campionat, Gaziantep rămâne pe loc retrogradabil, 17, cu 24 de puncte, la egalitate de puncte cu Karagumruk, formație care ocupă ultima poziție care asigură salvarea.

După partida din campionat, cu Kayserispor, Marius Șumudică a avut un nou discurs exploziv la adresa arbitrilor.

"Vreau să critic arbitrii. Cum am făcut o mișcare, cum am primit cartonaș. Nu știu ce trebuie să evit pentru a nu mai fi penalizat. Cred că la Maxim a fost penalty, dar arbitru nu a mers să verifice. Zilele acestea, totul pare împotriva noastră. În Europa, arbitrii vin la margine și te avertizează, eu am primit galben doar arătând cronometrul", a spus Marius Șumudică.