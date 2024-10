La finalul partidei, antrenorul Fabio Pecchia, a susținut că nu este îngrijorat de poziția pe care echipa sa o ocupă în momentul de față în clasament, deoarece jucătorii săi au practicat un fotbal foarte bun împotriva lui Cagliari, care îi dă încredere pentru viitor.

"Este o înfrângere dureroasă, având în vedere cum s-a desfășurat meciul. Am făcut multe lucruri bune, chiar și în cel mai delicat moment, în a doua repriză am văzut o echipă care își dorea să obțină un rezultat bun. Am apăsat, am meritat un egal și probabil chiar mai mult.

La 1-1 am văzut o echipă de top, băieții au arătat dorință și calitate. Dar, în final, suntem supărați și avem un sentiment de dezamăgire. Nu sunt îngrijorat, face parte din progres, vrem să jucăm fotbal, dar vrem să câștigăm meciuri. Pentru a câștiga meciurile, există momente în care conducerea, acum fiind în momentul respectiv, trebuie să fie mai bună.

Fabio Pecchia: "Sunt mulțumit de grup!"

Băieții vor lua lucrurile pozitive, pentru că suntem capabili să câștigăm aceste meciuri. Sunt mulțumit de grup, am lucrat din greu și am răspuns. Chiar și astăzi, cei care au venit de pe bancă au adus contribuții valoroase. Nu am nicio îndoială cu privire la aplicație. După un meci ca acesta, trebuie să absorbim înfrângerea, să învățăm din ea, dar grupul va lucra și avem dorința potrivită. Poate că abordarea noastră nu a fost cea obișnuită, dar echipa noastră a avut o performanță bună. Rețeta? Continuăm să lucrăm, vom continua pe această cale. După un efort ca acesta, băieții ar fi meritat altceva.

În a doua repriză a fost o reacție excelentă și îmi pare rău că în ultima parte a meciului băieții au depus foarte mult efort, dar plecăm cu o înfrângere. Trebuie să fim mai atenți și mai compacți, ceea ce am demonstrat în prima parte a campionatului. Nu a fost nicio oboseală fizică, nu am fi putut să dăm reacția pe care am dat-o la Lecce în a doua repriză și nu am fi luptat așa cum am făcut astăzi. Au fost câteva puncte bune și puncte negative în meciul de astăzi, vom lucra la asta", a spus Fabio Pecchia, potrivit Parmacalcio1913.

Parma ocupă locul 15 în clasament, cu cinci puncte, la egalitate cu alte trei echipe, inclusiv cu Lecce care ocupă primul loc retrogradabil.