Reacția ironică a lui Toni Kroos, după ce a fost fluierat încontinuu pe parcursul partidei cu Atletico Madrid

Real Madrid va înfrunta, duminică, în finala Supercupei învingătoarea meciului dintre FC Barcelona şi Osasuna Pamplona, programat joi, pe acelaşi stadion din capitala Arabiei Saudite.

Toni Kroos (34 ani), veteranul echipei, a început duelul din postura de rezervă, însă a intrat pe teren în repriza secundă, iar prezența i-a fost simțită pe durata întregii partide, până la final.

Fotbalistul a fost huiduit de fanii din Arabia Saudită la fiecare atingere de balon, din cauza declarațiilor făcute în urmă cu câteva luni.

"Astăzi a fost distractiv! Minunat public", a scris neamțul pe contul de Twitter.

Ce a spus Toni Kroos? - "S-a ajuns să se spună că acolo se joacă un fotbal ambițios, însă totul se învârte în jurul banilor. Să mergi în Arabia Saudită este o decizie luată pentru bani și împotriva fotbalului.

Fotbaliștii trebuie să ia astfel de decizii pentru ei, precum Cristiano Ronaldo, care a făcut-o în etapa finală a carierei sale. Însă e foarte dificil când jucători care sunt la jumătatea carierelor lor, și au calitate suficientă pentru a juca la cele mai bune cluburi din Europa, decid să accepte astfel de transferuri. Acolo începe să fie dificil pentru sportul pe care îl iubim cu toții", a declarat campionul mondial, conform Sports Illustrated.

An example of perfect xter and mentality, Toni kroos continues to do his job and the fans sort themselves after the negative energy. Real legend???? pic.twitter.com/vO5kIkDp0l