Lusitanii s-au impus cu scorul de 2-0, cele două goluri fiind înscrise de Cancelor și Guedes.

Cristiano Ronaldo nu și-a trecut numele pe lista marcatorilor, chiar dacă starul de la Manchester United a avut mai multe ocazii foarte mari.

După una dintre ratări, jucătorul de 37 de ani s-a îndreptat destul de nervos spre marginea terenului pentru a primi mingea, moment în care a bătut palma cu băiatul care i-a dat balonul.

Reacția copilului a fost una impresionantă, iar pe internet au apărut numeroase comentarii cu privire la gestul portughezului.

"Dacă the GOAT ar fi bătut palma cu mine nu m-aș mai fi spălat niciodată pe mâini", "Băiatule, ai dat palma cu cel mai mare jucător din lume" sunt doar câteva dintre mesaje.

The ball boy's reaction when Cristiano Ronaldo gave him a high five ????❤️

(via @ArobaseGiovanny) pic.twitter.com/XQl0cwXAnP